Entrena Daniel Cruz en casa, espera arrancar temporada con Sultanes

- Con una tarima como loma y una llanta para delimitar su zona de strike, es como, para mantener su brazo en forma a la espera de volver a portar la casaca de los Sultanes de Monterrey para encarar la temporada 2020 de la Liga Mexicana de Beisbol.hice mi propia loma de madera, hice mi propia zona para mantenerme en forma, haciendo los ejercicios que me ponen mis trainers, corriendo un poco, es como nos mantenemos día con día para estar fuertes y listos”, indicó.En el 2019, el diestro saltillense tuvo un año de inicios como profesional,un sueño cumplido con apenas 20 años, algo que agradece en demasía a la organización de los “Fantasmas Grises”.“Fue uno de los mejores años que he tenido como pelotero,es algo que significó mucho y más por las cosas que di, entonces defino al 2019 como algo muy bueno para mi carrera”, declaró.Un saltillense lanzando para el acérrimo rival, algo contrastante pero que tiene un motivo;pero su estatura no lo ayudó a tener peso en la organización; dos años después, Jorge Calvo Jr, lo firmó, en primera instancia la Unión Laguna, y después, por azares del destino, para la novena regia.“Como todo joven su sueño es jugar en la Liga Mexicana, a los 14 años participé en un try out con Saltillo, pero mi estatura no me ayudaba mucho, a Saraperos no le llené el ojo, no se fijaban mucho en mí, notaba que había más jugadores con más rendimientopero luego a él lo cambian a Sultanes y me lleva con él”, relató.El sueño de Grandes Ligas está cerca para Daniel Cruz, ya que reveló que mantiene conversaciones con un scout de los Padres de San Diego, quien le ha mencionado que se mantenga fuerte y que siga con ese nivel,“El año pasado hablé un poco con un scout de los Padres de San Diego, es una organización que le apuesta al pelotero mexicano,, eso me ha ayudado a que no deje de soñar”, concretó.