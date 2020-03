Entrena sin salir de casa; ejercítate… con una silla

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Las autoridades de salud en el país señalan que el coronavirus cuenta con un nivel alto de contagio, por eso una de las medidas fundamentales para salvaguardar la salud de los mexicanos es permanecer en casa, saliendo solo a lo estrictamente necesario.



Por esta razón, muchos de los gimnasios, así como otro tipo de negocios, cerraron sus puertas para evitar la concurrencia de personas en un mismo sitio, lo que podría convertirse en un foco de infección.



Frente a esta situación, muchas personas están preocupadas por su trabajo físico, pues temen que el quedarse en casa termine por pasarle factura a su condición.



Muchas de las excusas de quienes evitan el ejercicio, es que no cuentan con las herramientas necesarias para hacerlo en casa, pero la realidad es que no se necesita mucho más que la voluntad de entrenar para permanecer en forma durante esta contingencia.



Aunque cada aparato y herramienta que encuentras en un gimnasio está destinado para el trabajo de cierto grupo muscular, la verdad es que en casa también hay artículos de uso común que son efectivos en la actividad física.



La silla, por ejemplo, es uno de esos objetos que no imaginamos cómo puede servir en el ejercicio, por eso a continuación te decimos todo lo que puedes conseguir si te animas a entrenar con ella sin salir de casa, que es lo más importante en estos momentos.



Antes que nada, lo primero que debes hacer es asegurarte de que la silla soporta tu peso y se sujeta bien en el suelo, por ende tienes que descartar de inmediato aquellas con ruedas para evitar caídas y lesiones. Después de esto, puedes empezar la sesión con unos ejercicios de calentamiento, sobre todo para proteger tus articulaciones, cintura, hombros y cadera. Una vez que hayas revisado estos puntos, llegó la hora de realizar tu entrenamiento.



-Para un abdomen plano: si deseas eliminar la grasa del abdomen, lo que debes hacer es apoyar la espalda en el suelo y los talones en el asiento de la silla con las rodillas flexionadas en un ángulo de 90 grados. Ejerce fuerza en los músculos abdominales, despega los hombros del suelo e intenta tocar con tus manos las rodillas. Considera que en todo momento del ejercicio los brazos deberán estar alineados con las piernas. Lo aconsejable es que realices 20 repeticiones.



-Tonifica glúteos y piernas: colócate de rodillas atrás de la silla y apoya las manos sobre el respalado, contrayendo los abdominales. Ejerciendo presión en los glúteos, empuja una pierna hacia atrás y manténla en el aire a 15 centímetros del suelo; bájala despacio y vuelve a empujarla hacia atrás de nueva cuenta. Realiza 20 repeticiones y haz lo mismo con la otra pierna.



-Fortalece tríceps y espalda: de espalda a la silla, apoya tus manos sobre el asiento y dobla ligeramente los codos mientras extiendes las piernas y el pelvis hacia arriba. Después contrae los abdominales y extiende los codos, permanece así por unos segundos. Puedes repetir este movimiento entre 10 y 15 veces.



-Ejercita los muslos: para esto, tendrás que ponerte detrás de la silla y apoyar tus manos en la parte superior del respaldo. Alinea los brazos al ancho de los hombros, junta los talones y coloca tus pies de adentro hacia afuera. Enseguida, eleva de forma leve los talones y flexiona las rodillas para descender tu cuerpo medio metro aproximadamente. Puedes ejecutar el movimiento 20 veces.



-Refuerza tronco y brazos: con tus manos apoyadas en el respaldo de la silla, coloca el torso paralelo al suelo, flexiona los codos en un ángulo de 90 grados y eleva una pierna hacia atrás hasta alinearla con la cadera; dobla ligeramente la rodilla de la pierna de apoyo y contrae los abdominales. Después, bájala suavemente y eleva la otra hasta completar 20 repeticiones con cada una.