Entrenador de los New Orleans Saints, primer caso de Covid-19 en NFL

"Payton dijo ser "optimista de cara a una recuperación total" y recalcó que ha dado a conocer rápidamente su caso para apoyar el reclamo de las autoridades a que la gente actúe responsablemente y permanezca en sus domicilios para frenar la epidemia.

, entrenador de los, dio positivo en un test deconvirtiéndose en el primer caso de contagio que se conoce en la liga de football americano (), reportó este jueves la cadena ESPN, que habló con el técnico.explicó a ESPN que el domingo comenzó a sentirse mal y un día después se sometió a la prueba, cuyo resultado positivo conoció este mismo jueves.El técnico, de 56 años, aclaró que se encuentra aislado en su casa, con fatiga,"Tuve la suerte de estar entre la minoría, sin los graves efectos secundarios que algunos tienen", dijo. "Los jóvenes sienten que pueden lidiar con esto, pero ellos pueden transmitirlo a alguien que no puede afrontarlo. Así que todos tenemos que hacer nuestra parte".La temporadaconcluyó el pasado 2 de febrero con la celebración del Super Bowl. Las ligas de básquetbol (NBA) y hockey sobre hielo (NHL), en cambio, tuvieron que suspender sus temporadas de forma abrupta la semana pasada por la pandemia.Los jugadores de lase encuentran ahora en periodo vacacional mientras la actividad es frenética en los despachos por el inicio del periodo de agencia libre.Cuatro equipos de la(Utah Jazz, Detroit Pistons, Brooklyn Nets y Denver Nuggets) han informado de ocho casos de COVID-19 hasta ahora, si bien los Nuggets no detallaron si el miembro de su organización contagiado es un jugador.En la, los Ottawa Senators informaron el martes que uno de sus jugadores, no identificado, también contrajo la enfermedad.