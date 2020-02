¿Cómo reaccionar ante un tiroteo en una escuela?

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- “Corre, escóndete, pelea”, son los fundamentos bajo los que funciona un protocolo de reacción ante una situación de tirador activo. Para saber responder ante una situación de riesgo, estudiantes de la Escuela Normal Regional de Especialización recibieron por parte de integrantes de la Cruz Verde y del Grupo de Acción y Reacción de la Policía Civil una capacitación.



“Un tirador activo busca un lugar con aglomeración, pero cerrado para poder causar el mayor número de bajas. ¿Qué es lo que hace el plan de evacuación? Enseñarles cómo es que se tienen que trasladar, cómo se tienen que esconder y cómo tienen que pelear para reducir y mitigar las bajas civiles”, explicó el paramédico José Carlos Castillo Orozco, quien impartió la capacitación.



Dicho protocolo es internacional y fue desarrollo por el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos a raíz de los casos que se presentaron y que son constantes en ese país.



“Se manejan tres puntos básicos, que son la huida, el escondite y la pelea. Se le acaba de agregar un cuarto punto que es el de mantente a salvo, en ese punto se les va a enseñar como tienen que actuar en frente de un policía, porque al final de cuentas viene estresado, viene nervioso, viene acelerado y actualmente los estudiantes salen con los celulares en la mano y podrían tender a confundir que es un arma de fuego y causar una baja civil”, señaló Castillo Orozco.



Los hechos que se presentaron hace tres años en el Colegio Americano de Monterrey y el más reciente a principios de enero en el Colegio Cervantes de Torreón sientan el antecedente para que en las escuelas, alumnos y docentes conozcan este protocolo.



“Es algo que no es nuevo, pero en nuestra sociedad acaba de entrar y que está iniciando y no se va a poder detener ahorita, entonces no hay nada mejor que estar preparados y prevenir”, puntualizó el paramédico especialista en el tema.