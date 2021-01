Entrenan saltillenses con básicas del Celaya

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Los saltillenses Eddy Rodríguez Martínez y Ángel Díaz Aguilar comenzarán una nueva aventura del balón luego de ser firmados por las fuerzas básicas del Celaya FC, con la oportunidad de dar el salto al profesionalismo.



Fue a través del director deportivo del Celaya FC, Hebert Birriel, que se dio este convenio con los dos jugadores de Saltillo, quienes trabajarán por espacio de seis meses con la categoría Sub 20 de la escuadra cajetera, con la intención de pasar al primer equipo.



Eddy Rodríguez Martínez, volante y lateral por derecha de la categoría 2001, cuenta con experiencia en las fuerzas básicas con los Tigres, con quienes llegó hasta la categoría Sub 17, además de haber sumado minutos con el Saltillo Soccer.



Por su parte, Ángel Díaz, volante y lateral de la categoría 2002, tendrá su primera experiencia en un equipo profesional, no sin antes haber pasado por proceso de visorias con las instituciones de Tigres, Chivas, Rayados, Mineros y Necaxa.