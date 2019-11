Enumera AMLO sus 5 principales logros en un año

"Imagínense lo que significa que en un año todos los adultos mayores de México tienen el derecho a una pensión, lo que representa para una familia humilde donde hay dos ancianos respetables y los dos reciben su apoyo. Ya tienen para sus alimentos, para lo básico", señaló en su conferencia de prensa matutina.

"Imagínense lo satisfactorio que es decir que la Presidencia el año pasado ejerció tres mil 200 millones de pesos y ahora 800; ahorramos dos mil 400 millones de pesos", explicó el mandatario.



"Imaginen lo satisfactorio que es decir que sin aumentar impuestos, sin gasolinazos, sin aumentar deuda, estamos financiando el desarrollo y que tenemos finanzas públicas sanas. Es todo un avance", añadió.

"El domingo vamos a informar, aprovecho para invitarles a todos a que nos acompañen porque es la obra de todo un pueblo, no es asunto de un solo hombre de un dirigente, es lo que estamos haciendo entre todos, que contribuimos y apoyamos en la transformación del país", aseveró.

El presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó como principales logros de su primer año de gobierno las pensiones a sectores vulnerables, la lucha contra la corrupción, la eliminación de lujos en el gobierno y que no hubo devaluación ni se crearon impuestos nuevos.El mandatario, así como las pensiones para "niñas y niños pobres que también tienen su pensión".A pregunta expresa sobre sus principales satisfacciones en su primer año en el poder,En ese sentido, aseguró que su gobierno tiene tranquilidad "porque no ha habido devaluación de nuestra moneda, el peso no se ha depreciado, al contrario, es de las monedas que más se han fortalecido frente al dólar en todo este año".