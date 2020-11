Envía México más documentos para afirmar cargos a César Duarte

Escuchar Nota

“Duarte Jáquez, desde la realización de la primera conducta, tuvo la intención de llevar adelante actos futuros para realizar un único esquema criminal, alcanzando el propósito final de desviar recursos públicos mediante operaciones fraudulentas del mismo tipo (11 procedimientos) durante un periodo mas o menos prolongado”, dice la nota de la Embajada Mexicana en Estados Unidos.

“Todos los actos cometidos deben estimarse en conjunto como un solo delito ejecutado durante determinado tiempo (…) conforman un único esquema criminal”, agrega el mensaje, con fecha del 10 de noviembre.

El gobierno de México envió al Departamento de Justicia norteamericano otra nota diplomática para rebatir el argumento de prescripción de cargos fincados al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, y que fue presentado en septiembre por la defensa.La información fue introducida hoy miércoles al legajo judicial por parte del gobierno dede Florida se pronuncie sobre la vigencia de los cargos presentados (peculado y asociación delictuosa) y que la defensa de Duarte insiste en que no son vigentes.Esto, de acuerdo con la información, debido a que la representación legal del ex mandatario considera como un delito aislado cada uno de los procedimientos de desvío señalados (realizados presuntamente entre 2011 y 2014) y considera que varios están prescritos bajos las leyes de ambos países.Con el refuerzo del gobierno mexicano, la parte acusadora replica además que la vigencia de cada cargo es doble debido a que, como indica el Código Penal del estado de, el señalado se encontraba fuera del entidad al momento de la investigación.El alegato de vencimiento de los delitos, o “moción para desestimar”, fue introducido el pasado 30 de septiembre por la representación del ex mandatario de Chihuahua con la intención de reducir la acusación y, como señaló inicialmente la solicitud, terminar incluso con el proceso de extradición, cuya audiencia final fue fijada para enero 14.acusado por el desvío de 96.6 millones de pesos de recursos públicos y a disposición de la Corte de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.