Envían a Ejecutivo federal reforma sobre fuero presidencial

"Mientras el procedimiento para fincar responsabilidades penales al Presidente dependa de una mayoría en el Congreso como la que hoy nos rige y no sea una potestad de la una Fiscalía autónoma con suficiente libertad para realizar las investigaciones que considere pertinentes, el procedimiento penal en contra del Presidente en funciones no tiene ninguna posibilidad de llevarse a cabo", afirmó.

"Sabemos que esto es una mentira y con eso se hace evidente que estamos ante una operación de Estado para manipular a la opinión pública en época electoral. Ante las tragedias de salud, economía y seguridad, se recurre a reformar la realidad", señaló.

"El haber echado a andar el complejo aparato constitucional en esta ocasión tuvo como objetivo hacer una aclaración más bien inocua sobre los delitos que pudieran implicar responsabilidad penal del Presidente", dijo.

"No estamos eliminando el fuero, lo que estamos haciendo es reformular los supuestos poco probables en los que podrían abrirse procesos en contra del Ejecutivo federal", sostuvo.

En medio de críticas de legisladores de oposición, quienes aseguraron que será inviable la aplicación de las modificaciones, laen materia deLa presidenta en turno de la Mesa Directiva, la morenista, hizo la declaratoria de reforma constitucional luego de informar que ésta fueEntre ellas Baja California Sur, Campeche, Chiapas,, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.Las modificaciones constitucionales establecen que, además de traición a la patria,. El inicio de cualquier proceso en contra del Presidente deberá ser aprobado por la mayoría de la Cámara de Diputados.Al fijar la postura de su fracción parlamentaria, la perredista Mónica Bautista calificó esta reforma comoLa legisladora aseguró que, mientras el procedimiento pardependa de una mayoría en el Congreso como la que hoy rige, no hay posibilidades de que la reforma constitucional pueda implementarse.El panista Marcos Aguilar criticó que desde el Senado se lanzara un spot en el que se indica que esta reforma elimina el fuero presidencial, lo que calificó como una mentira.Aguilar coincidió en que la reforma a los artículos 108 y 111 constitucionales no implica la cancelación del fuero, porque la declaratoria de procedencia permanece intocado.El panista urgió llevar a cabo una, ya que consideró que su negligencia ha costado un número importante de muertes evitables.Adriana Medina, de Movimiento Ciudadano, dijo que las modificaciones constitucionales aportan un poco de claridad gramatical a. No obstante, se trata de un esfuerzo que no llegó hasta la sociedad esperada.En su turno, la diputada de Morenaafirmó que con la reforma a los artículos 108 y 111 constitucionales se acabará con el Presidente intocable.La legisladora dijo que se trata de una modificación que hace historia, porque amplía a todos los delitos, los supuestos, por los cuales el jefe del Ejecutivo federal puede ser procesado durante su mandato.Alavez informó que el objetivo es avanzar gradualmente en la eliminación del fuero de todos los servidores públicos a fin de desaparecer la brecha existente entre inmunidad e impunidad.