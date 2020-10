Envían a Reclusorio Norte a conductor que arrolló a motociclista Gerardo

Escuchar Nota

Adalberto ’E’, responsable de arrollar a Gerardo Cardoso Cortés, en calles de la colonia Campestre Churubusco en Coyoacán y quien la semana pasada había sido puesto en libertad por la juez, Claudia Verónica Monroy Ramírez, está tarde fue enviado al Reclusorio Varonil Norte, por no poder certificar un domicilio en el que vive.El juez determinó que no había certeza para garantizar la ubicación del imputado por lo que cambió la medida cautelar a prisión preventiva justificada, para garantizar que Esquivel no se evada de la justicia.José Luis Cortés, abogado de la familia y tío de la víctima quien había descalificado el falló de la juez y el trabajo del Ministerio Público, ahora destacó la labor llevada a cabo por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina.Con información de Excélsior