Envían sacerdotes mensaje de solidaridad

Saltillo, Coah.- Un grupo de 14 sacerdotes encabezados por el padre Pedro Pantoja, aparecen en un video publicado en redes sociales, haciendo un juramento de que no dejarán sola a la ciudadanía, gritando al final de la grabación “La Iglesia no se cierra, la Iglesia somos todos”.



El video se titula “Mensaje para despertar la solidaridad, la fraternidad y la esperanza. Mensaje de los sacerdotes de la Vicaría Carlos Dávila, de la Diócesis de Saltillo”, y aparecen en él, además del padre Pantoja, los sacerdotes Fernando Liñán, Adolfo Huerta e Ignacio Flores, entre otros.



Pantoja expresa que como sacerdotes no quieren estar fuera de este momento tan importante, por lo que quieren presentarles su juramento y compromiso sacerdotal como pastores, para despertar la fraternidad, la solidaridad.



“Y en este momento tan crítico que para mucha gente significa un cambio en la vida, las amenazas a la salud en todo momento, queremos recordarles que como Iglesia somos solidarios en sus pena, en sus tristezas, de sus alegrías, especialmente de los más pobres y de los más necesitados”, dijo el padre Pantoja.



Agrega que durante la contingencia no van a dejar a la feligresía sola, sobre todo en tiempos cercanos a la Semana Santa y la Pascua, cuando prometen seguir acompañando a la ciudadanía en sus padecimientos.