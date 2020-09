Envían sobre con potente veneno a la Casa Blanca; detienen a mujer sospechosa

Escuchar Nota

"Puedo confirmar que se hizo un arresto en Peace Bridge en Buffalo, Nueva York", dijo a la AFP Aaron Bowker oficial del servicio de protección de aduanas y fronteras. El puente Peace une a Canadá con el estado de Nueva York.



, confirmaron el domingo autoridades estadounidenses.dijeron medios estadounidenses.El sábado medios estadounidenses informaron que las autoridades habían interceptado un sobre dirigido a Trump que contenía ricina., según el diario The New York Times y la cadena CNN.Según el periódico, se presumía que había sido despachada desde Canadá.La correspondencia a la Casa Blanca es primero inspeccionada y clasificada en las afueras de Washington.CNN dijo que el sobre fue inspeccionado y testeado varias veces yUn funcionario que no esta autorizada a informar del tema, dijo a la AFP que la persona arrestada será llevada el lunes a una corte.