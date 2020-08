Enviarán a bromistas del 911 en Saltillo a ‘lista negra’

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- De las más de 172 mil llamadas que recibió el sistema de emergencias durante mayo, el 70% resultó improcedente. En su gran mayoría se trataba de bromas hechas al 911.



Debido a ello, el Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C4) en la Región Sureste está por implementar un mecanismo de protección para evitar que dichas llamadas saturen el servicio e impidan la atención a quienes realmente lo necesitan.



Luis Campos González, director de la plataforma tecnológica de los C4 en el estado, dijo que se está adecuando el marco jurídico para poder sancionar con multas o incluso pena corporal a aquellas personas que hagan mal uso del 911, sin embargo, por ahora se hará uso de la tecnología para poder discriminar esas llamadas y ponerlas en una especie de lista de espera.



“No es una o dos llamadas, en ocasiones hay personas que llegan a llamar hasta 15 veces al día con una llamada falsa. Las telefonistas, ya por la experiencia que tienen, le reconocen la voz tanto a los niños como a los adultos, porque en ocasiones es una alerta, una situación grave la que reportan los niños, pero los telefonistas ya les reconocen la voz a estos niños, de tantas veces que llaman.



“Estamos adecuando por medio de un conmutador que ya está próximo a terminar su instalación, en el que se va a poder quitar la prioridad a esos números, a esas llamadas, para que cuando provengan de esos números, que están reportados como reincidentes o reiterativas llamadas falsas, se les va a bajar la prioridad de atención”.







Reincidentes



Dijo que esto no implica que se dejen de atender dichas llamadas de los números identificados como reincidentes, sin embargo se les dejará al último para poder atender otras llamadas que sí puedan representar una emergencia.



“¿Qué significa?, pues que se van a ir a la fila de espera, y se va a atender el número que no esté reportado como reiterativamente de broma, y se va a atender primero a los números que no tienen esta calificación. Y no se va a eliminar de ahí hasta que no cedan en la reiteración de llamadas falsas.



“La idea es que ante un número alto de llamadas se atienden primero las llamadas que no están reportadas. En un momento de bajo número de llamadas, si no hay lista o fila, sí se va a atender, porque por norma todas las llamadas se tienen que contestar, no se pueden ignorar.



Dijo que a la par se está trabajando en un marco jurídico para establecer sanciones a los adultos que incurran en este tipo de prácticas y multas, a los padres o tutores de los menores que hagan lo mismo.



Este conmutador selectivo podría estar funcionando en poco más de dos meses en los C-4 de todo el estado: Región Norte, Región Centro, Sureste y Laguna.