Enviarán enfermos Covid hacia Acuña

Piedras Negras, Coah.- Ante el incremento acelerado de hospitalizaciones y posible saturación del Hospital General Salvador Chavarría, se buscaría enviar a pacientes Covid a Acuña, Monclova o Saltillo, informó Iván Alejandro Moscoso González, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno; descartan utilizar Centro de Recuperación Covid.



Luego de que este lunes amaneció el área Covid con 18 pacientes de 20 camas que se tienen dispuestas para enfermos con coronavirus, precisó que apoyarían de otros municipios para la atención de pacientes.



Por esta situación, subrayó que es importante que se atiendan a tiempo los diagnósticos de Covid 19 principalmente en pacientes con comorbilidades y enfermedades cronicodegenerativas.



Lamentó que la mayoría de los internos en áreas Covid, son personas que ya conocían de su problemática, sospechaban del diagnóstico de infección de vías respiratorias y no acudieron a un servicio de salud de manera oportuna.





Atienden a pacientes de los Cinco Manantiales



El Hospital Chavarría, dijo el alcalde Claudio Bres, está a punto de saturarse no sólo por los pacientes de Piedras Negras, sino también porque da servicio a siete municipios más, entre ellos los Cinco Manantiales.



“Te podría decir que son casos de nigropetenses, pero también son casos de nuestros hermanos de Manantiales; no hay camas, ni hospitales Covid, en la región de los Manantiales, sabíamos desde siempre que son de aquí y si son de gravedad tienen que venir”, manifestó.



“El problema no es nada más camas, quizás es más serio la falta de personal médico que diariamente arriesgan sus vidas, y no sólo aquí, sino en todo Coahuila”, ultimó.



En tanto se aproxima la llegada de miles de visitantes desde Texas, en Eagle Pass ayer el Centro de Operaciones de Emergencias reportó tres fallecimientos por coronavirus, dos mujeres de 59 y 78 años de edad y un hombre de 96 años, además surgieron 48 nuevos contagios de la terrible enfermedad.



La situación también se complica pues cuatro personas que estaban intubadas en el hospital local fueron enviados a San Antonio ante su condición crítica.