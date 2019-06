Envíos del sector automotriz a EU subieron casi 20%

México registró exportaciones de productos por un valor de 41,825 millones de dólares en mayo, una alza interanual de 6.7%, impulsadas por el sector automotriz, informó el Inegi.En particular, las ventas externas automotrices escalaron a una tasa anual de 16%, su mejor desempeño en los últimos siete meses.A mayor detalle, las exportaciones automotrices dirigidas a Estados Unidos en mayo subieron 19.8%, el dinamismo más alto desde agosto del 2014; en tanto que las enviadas al resto del mundo cayeron un 0.3 por ciento.En forma desglosada, las exportaciones mexicanas de mercancías tuvieron un alza anual resultado de un retroceso de 6.9% en las exportaciones petroleras (por un valor de 2,632 millones de dólares) y de un incremento de 7.7% en las no petroleras (por un valor de 39,194 millones de dólares).Al interior de las exportaciones no petroleras, las agropecuarias aumentaron 2.7%, las extractivas avanzaron 7.5% y las manufactureras subieron 8 por ciento.Las importaciones fueron por 40,795 millones de dólares, un avance de 0.1%, con lo que México cerró el mes con un superávit comercial de 1,031 millones de dólares.