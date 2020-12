Epic Games tiene juegos gratis durante 15 días

Escuchar Nota

México.- Llegó el mes de diciembre y de la mano con el calendario, llegó la época del ponche calientito, galletas recién horneadas y tiempo con la familia (aunque este año todo vaya a ser diferente y a la distancia). Son épocas de dar y Epic Games lo sabe: tendrá juegos gratis durante quince días.



El 17 de diciembre, Epic Games anunció las promociones que forman parte de sus Ofertas Festivas. La primera de ellas involucra videojuegos de manera gratuita para todos los gamers fanáticos de la desarrolladora estadounidense.



La oferta consiste en lo siguiente: Epic Games tendrá un título disponible sin costo durante 24 horas por quince días seguidos. Para hacerse de los juegos, los gamers interesados sólo deberán descargarlos desde la tienda con su cuenta de Epic (y serán suyos para siempre).



La oferta dio inicio el día de ayer con Cities: Skylines. El día de hoy el juego disponible durante 24 horas es Oddworld: New 'n' Tasty y mañana habrá otro y así sucesivamente.



Además, para quienes estén interesados en obtener los juegos, pero no pueden descargarlos en el momento, hay buenas noticias: podrán conectarse a su cuenta de Epic Games desde cualquier navegador o dispositivo móvil para reclamar los títulos en promoción y descargarlos posteriormente en su PC.



Cupones de 10 dólares



Sin embargo, las ofertas de la desarrolladora no se terminan ahí. También están ofreciendo cupones de 10 dólares de manera ilimitada. Quienes estén interesados en obtener uno, deben entrar a su cuenta de Epic Games y, después, localizar y dar click en el botón que dice “obtener mi cupón epic”. De ese modo, recibirán un cupón automáticamente al hacer una compra elegible o al reclamar un juego gratis durante el tiempo que dura la promoción.



Pero, ¿por qué dicen que son ilimitados? La respuesta es: los gamers tendrán oportunidad de recibir más cupones Epic (con el mismo valor de 10 usd) en cada compra elegible que realicen de determinados títulos con un costo a partir de 14.99 dólares.



Para hacer más sencilla la navegación entre tantas ofertas, dentro de la sección de Explorar de la tienda, los usuarios encontrarán nuevas etiquetas. Por ejemplo: “ofertas festivas 2020” y “14.99 y más”. Estos filtros se localizan del lado derecho y hará más fácil la búsqueda de los títulos en ofertas (y también para ver cuáles se pueden comprar con los cupones de 10 dólares).



Pero, hay un detalle importante que se debe aclarar: los cupones se deben utilizar cuanto antes porque solo tienen vigencia hasta el 7 de enero a las 10 am (hora de México).



Otros descuentos



Las promociones no paran ahí. Epic Games tiene una gran selección de juegos con descuentos de hasta el 75%. Entre los títulos con descuentos podemos mencionar: Assassin’s Creed: Valhalla, Immortals: Fenyx Rising, Godfall, Watch Dogs: Legion, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, Rainbow Six Siege, Airborne Kingdom, Mortal Shell, Crysis Remastered, Star Wars Jedi: Fallen Order, Star Wars Squadrons, entre varios más.



Además, Epic Games ha dicho que “este es el momento perfecto para buscar y agregar los juegos que te interesan a tu Lista de deseados desde tu cuenta de Epic”. Pues han explicado que al hacer esto, los usuarios recibirán una notificación cuando alguno de esos títulos se encuentre en oferta.