Epidemia de sarampión en EU provino de Ucrania e Israel

El origen de la epidemia de sarampión en Estados Unidos no es un misterio.El virus llegó a territorio estadunidense por avión transportada por algunos viajeros que se contagiaron en Ucrania e Israel y lo transmitieron a sus comunidades, donde muchos no han sido vacunados.De 555 casos contabilizados desde el 1 de enero, la mayoría proviene de dos regiones: Nueva York y un pequeño condado cerca de Portland en el extremo noroccidental del país, en el estado de Washington.En Nueva York, la comunidad judía ortodoxa de Brooklyn ha sido la más golpeada.Viajeros provenientes de Israel durante el pasado otoño boreal contagiados con el virus lo propagaron en las escuelas, sinagogas, entre niños no vacunados o que no habían sido revacunados, como es recomendado entre los 4 y 6 años. Las razones son diversas, desde la dificultad para ceñirse al calendario de vacunas a la desconfianza antivacunas.Además de Brooklyn, otra comunidad ortodoxa en el estado de Nueva York, en el condado de Rockland, aguas arribas del Hudson, también fue afectada: cerca de 200 enfermos, también contagiados por viajeros regresando de Israel.Una epidemia en el estado de Michigan, donde se reportaron 39 casos, se remonta a un solo hombre. De regreso de Israel en noviembre, este judío ortodoxo pasó un tiempo en Brooklyn y luego viajó en automóvil a Detroit, propagando el virus mientras visitaba hogares, sinagogas y mercados kosher de esta ciudad de Michigan, un itinerario reconstruido por el Washington Post este martes.En el condado Clark, en el estado de Washington, el sarampión está concentrado en una comunidad rusófona, y su origen es ucraniano.Un niño llevó el virus a Estados Unidos desde Ucrania en diciembre y luego lo pasó a 74 personas, sobre todo otros niños, en las escuelas, supermercados y una cancha de bowling."Este niño vivía en un enclave de niños que no habían sido vacunados por elección. Así fue cómo comenzó esto", explicó a AFP Scott Lindquist, epidemólogo del estado. "Analizamos el ADN" del virus, y "todos coinciden con la cepa ucraniana", añadió.Una teoría vincula las epidemias en Israel y Ucrania con el peregrinaje de miles de hombres judíos ortodoxos a la ciudad ucraniana de Uman durante la celebración de Rosh Hashaná en septiembre, lo que habría disparado el número de casos en Israel y contribuido indirectamente a la epidemia estadounidense.Patrick O'Connor, de la Organización Mundial de la Salud, dijo al New York Times que la fuerte epidemia ucraniana habría alimentado a la otra, más moderada, de Israel.En Rockland, las autoridades anunciaron este martes nuevas medidas para contener la epidemia, con multas de hasta 2.000 dólares por día en caso de incumplimiento. La primera es prohibir la presencia en espacios públicos de toda persona contagiada; la segunda, obligar a las escuelas a verificar el nivel de inmunización de sus alumnos y excluirlos de manera sistemática si no están vacunados o no tienen una exención oficial.En todo Estados Unidos el número de casos es ínfimo, comparado con otros países de África y Europa, donde se cuentan decenas de miles de casos de sarampión. Solo en Ucrania se han reportado 30.000 casos y 11 muertes desde enero."Todos los casos de sarampión en Estados Unidos vienen de otros países", dice a AFP Nancy Messonnier, responsable de la respuesta a epidemias en los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la agencia sanitaria del gobierno.Pero, y aunque la epidemia no ha provocado muertes estadounidenses, las autoridades alertan que, si sigue este ritmo, 2019 será el peor año desde 2000, cuando el sarampión fue declarado eliminado en el país.En los últimos años, esta enfermedad altamente contagiosa se propagó en las comunidades más cerradas, o enclaves donde la tasa de vacunación era inferior al promedio nacional de 90%, como los Amish de Ohio en 2014, los somalíes de Minnesota en 2017.