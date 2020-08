Epidemia por Covid presenta un mes de tendencia a la baja: López-Gatell

Escuchar Nota

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, destacó que por un mes, la epidemia de coronavirus ha presentado una tendencia a la baja.No obstante, explicó que aunque la pandemia ya llegó a su pico más alto, entre el 15 de Julio y el 15 de agosto, todavía se pueden registrar más casos, como ha sucedido en los últimos días, donde no ha habido la disminución, que se esperaba.“Este fenómeno viene ocurriendo desde hace cuatro semanas, es decir un mes completo de descenso. En la semana más reciente registrada que es la número 33, el descenso ya no fue tan grande, desafortunadamente, pero sigue la tendencia al descenso”, detalló.Este jueves México registró 62 mil 594 decesos por Covid-19, con el reporte de 518 nuevos fallecimientos. Mientras que hay 579 mil 914 casos acumulados confirmados de coronavirus, con la ocurrencia de 6 mil 26 nuevos contagios.Existen 41 mil 786 casos activos estimados, 81 mil 597 sospechosos y 400 mil 479 personas se han recuperado de la enfermedad.En camas generales, la ocupación hospitalaria - nacional promedio- es del 36 por ciento. En contraste, Nayarit reporta 68, Nuevo León 61 y Colima 56 por ciento.En camas con ventilador, la ocupación es del 31 por ciento. No obstante, Nuevo León reporta 57, Colima 55 y Aguascalientes 52 por ciento.Por otra parte, el subsecretario de Salud resaltó que ninguna empresa puede exigir a sus trabajadores que se hagan la prueba de Covid-19.Mencionó que de existir esta solicitud se debe denunciar, porque se está violando la Constitución.El subsecretario de Salud resaltó que aunque ya se buscan acercamientos con los Congresos locales para impulsar leyes a favor de una sana alimentación en todo el país, rechazó la idea que ha circulado, en torno a que está impulsando la “Ley Gatell” para prohibir la venta de comida chatarra a menores de edad.Por otra parte, el director general del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Juan Ángel Rivera Dommarco, enfatizó que el 23 por ciento de la población en México tiene inseguridad alimentaria y el 75 por ciento de los adultos padecen obesidad o sobrepeso, por lo que ya se trabaja en un paquete integral de acciones para mejorar el sistema alimentario, donde destaca la aplicación de impuestos a alimentos y bebidas con alto contenido calórico con etiquetado de advertencia.Además, se establecerán acciones en los primeros mil días de vida, etapa clave para prevenir la desnutrición y la obesidad; habrá vigilancia en el entorno escolar para consumir productos que no sean altos en grasa, azúcares y sal.