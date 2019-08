EPN sabía de desvíos de Estafa Maestra; ex auditor

El auditor Juan Manuel Portal dijo que el ex presidente Enrique Peña Nieto sabía de los desvíos de la Estafa Maestra, ya que se reunió en una ocasión con el mandatario y le comentó lo que sucedía.En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, el ex funcionario aseguró que en una reunión que tuvo con el entonces presidente Peña Nieto, le entregó un informe verbal de las irregularidades que había en la Secretaría de Desarrollo Social, que derivaron en la indagatoria que existe contra Rosario Robles.Portal detalló que tras dicha reunión se decidió hacer una revisión conjunta entre tres dependencias."Fueron muchos temas los que tuve que ver con el (entonces) Presidente, pero en esa ocasión toqué varios temas, como lo de Javier Duarte, lo de Rosario Robles. Aproveché para darle un informe verbal de lo que había y ahí salió hacer una revisión conjunta entre la Secretaría de Desarrollo Social, la Auditoria Superior de la Federación y la Secretaría de Función Pública", dijo.El ex auditor también comentó que se reunió en varias ocasiones con Rosario Robles y le dijo que estaban desviando los recursos."Le dije claramente que estaban desviando los recursos, que no entendía, que cómo era posible que desaparecía el dinero en programas que no estaban teniendo los resultados", comentó.Juan Manuel Portal dijo que uno de los ejemplos fue la Cruzada contra el Hambre, ya que ese "tenía una serie de contratos que fueron simulaciones para desviar el dinero, contratando a las universidades públicas, entidades para usarlas como parapeto, como empresas fantasma donde se desvía todo el dinero".Con información de Milenio