Equipo de Ivonne Ortega analiza impugnación de elección

Ivonne Ortega denunció graves irregularidades como relleno de urnas, compra y coacción de votos en la elección realizada este domingo para elegir a la nueva dirigencia del PRI.Calificó como “ilegitima” la declaración de triunfo que hizo la noche de ayer Alejandro Moreno y anunció que cuenta con miles de denuncias para impugnar e inclusive anular la elección que estuvo llena de trampas y de vicios.Dijo que pedirá la opinión de sus seguidores para dar el siguiente paso porque el proceso aún no se ha cerrado y no hay un triunfador legítimo.Horas más tarde del cierre del proceso interno que la Comisión Nacional de Asuntos Internos del PRI calificó de exitosa, en un mensaje en redes sociales Ivonne Ortega y José Alfaro declararon que fue una elección inequitativa y con graves irregularidades cometidas desde la presidencia del PRI “que no sólo la empañan, sino que ponen en entredicho los resultados preliminares y el prestigio del partido”.Entre las irregularidades que incidieron en la jornada Ivonne Ortega citó que en buena parte del país se perdieron más de mil representantes electorales por causas atribuibles al sistema informático instalado por el Comité Ejecutivo Nacional “el cual borró acreditaciones o cambió ubicaciones de los representantes de un centro de votación a otro o de un municipio a otro e incluso de un estado a otro”.Dijo que se impidió el acceso a sus representantes que estaban debidamente acreditados y que en algunos casos incluso se les expulsó de las casillas con violencia.Afirmó que se permitió votar a personas que no se encuentran en el padrón del partido y hubo relleno y embarazo de urnas previo y durante la jornada electoral, así como compra y coacción del voto en diferentes estados.Denunció que se registró votación atípica en casillas con participación del 100% de electores, como en Oaxaca y Coahuila.“En resumen, en esta jornada electoral la cúpula del partido recurrió a las prácticas más deshonestas”, sentenció Ivonne Ortega en su mensaje.Anunció que no abandonará el PRI porque al igual que miles de militantes quieren realizar cambios de acciones que la sociedad rechazó en el 2018.Sin embargo, sostuvo que durante la jornada se recibieron miles de denuncias y pruebas por parte de militantes valientes, que demuestran trampas y vicios que pueden ser pruebas para una anulación.“Cuento con todos los elementos para impugnar la elección, incluso para lograr su anulación. Por lo tanto, como es mi convicción y como pienso que deben tomarse las decisiones, consultaré sobre este tema a los militantes que nos dieron su confianza y respaldo”, precisó al anunciar su programa de acción.Aclaró que se mantendrán en el PRI “para luchar porque la democracia real llegue al partido y para defender a la militancia”.Convocó a los militantes que le dieron su apoyo defender la democracia dentro del PRI, para evitar el abuso de poder y denunciar la corrupción, que es el mayor mal que tiene el partido.“Fue un proceso inequitativo y la cúpula derrochó recursos (….) El PRI de la cúpula se está agotando y vamos a insistir en la lucha por un PRI de la militancia, un PRI de la democracia, un PRI cercano, un PRI sin amiguismos ni compadrazgos, sobre todo, un PRI que nunca más olvide a su base” aseguró Ivonne Ortega en su mensaje emitido el domingo por la noche.