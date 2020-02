Equipo de Kumamoto logra firmas para nuevo partido político

Escuchar Nota

“Ayer tuvimos ya la asamblea constitutiva que es el último requisito que nos establece la ley, donde participaron 65 personas delegadas y delegados del Estado. Fue muy emocionante darnos cuenta que las y los jóvenes, los profesores, sienten que la política puede ser útil para las personas que usualmente se les ha dejado afuera y se les ha negado la voz. Es importante dejar claro que detrás de este esfuerzo no hay un pacto con una estructura partidista”, expresó.



Hoy anunciamos muy contentas el haber cumplido con los requisitos para ser el primer partido político construido desde las personas ️ pic.twitter.com/lYs2JNNOAD — Futuro (@FuturoJal) January 31, 2020

El ex diputado estatal,, y su equipo de trabajo, informaron este viernes que, tras un año de trabajo al interior de la Entidad, consiguieron reunir las firmas requeridas por el(IEPC) para aspirar a la conformación de un nuevo partido político, bajo el nombre de Futuro.El mínimo de rubricas requeridas por el IEPC para una nueva entidad política es de 15 mil 389 firmas de afiliados, sin embargo, Kumamoto informó que este día serían entregadas más de 18 mil, gracias al apoyo de los integrantes de las 87 asambleas municipales conformadas en el Estado desde que comenzaron con las labores de convencimiento, el 31 de enero del año pasado.Tras reiterar que no han obtenido apoyo de ningún partido político,, reunido gracias a donaciones de 120 personas, mismos que han transparentado durante todo el proceso.El también ex aspirante al Senado de la República dijo que entre los obstáculos que pasó el equipo, durante los trabajos de convencimiento al interior del Estado, se encontraron amenazas por parte de alcaldes y otras autoridades hacia los interesados en ser parte del proyecto, como ocurrió en distintos municipios de las regiones Costa Norte, Costa Sur, Altos Norte.Susana de la Rosa, quien no pudo llegar al Congreso local durante las pasadas elecciones, cuando se postuló como candidata independiente bajo el grupo de Wikipolítica, explicó que, a partir de la entrega de estas firmas y del resto de los documentos solicitados por el IEPC, deberán esperar al menos 60 días para obtener la respuesta del instituto, sobre si serán considerados o no como un nuevo partido político para las próximas elecciones locales de 2021.