Equipo nigropetense deja ir el título

En la gran final de la categoría Sub 13 de la Copa Scotiabank disputada en el Campo Xochipilli, el equipo de LM Soccer Elite perdió el título tras caer en la tanda de penales 3-2 ante su similar de las Rayadas de Acuña, que específicamente el segundo tiempo fue dominado por las nigropetenses, sin embargo, no fue suficiente para ganar en tiempo reglamentario.El duelo comenzó muy complicado para LM Soccer Elite, alrededor del minuto 15 las acuñenses tomaron la ventaja, misma que mantendrían todo el primer tiempo deteniendo con éxito los intentos por parte del representativo de Piedras Negras por empatar los cartones del cotejo.En el segundo tiempo, todo cambiaría en el desarrollo del encuentro, sin embargo, fue por la vía de los once pasos que la delantera Evelyn Delgado que lograría emparejar a LM Soccer Elite que durante el resto del segundo tiempo mantendría la presión con llegadas que, por desgracia para su causa, no culminaron adentro de las redes.Ya en la definición de los once pasos, el resultado culminaría a favor del representativo de Acuña que venció a LM Soccer Elite por un marcador final de 3-2, cabe destacar a la arquera de Piedras Negras, Chantal Esquivel que logró detener 2 penas máximas, sin embargo, no fue suficiente para alzarse con el título de la Copa Scotiabank.El representativo Sub 13 de Piedras Negras tuvo una destacada participación al ganar en el día uno de competencia sus dos encuentros, para posteriormente en la semifinal lograron derrotar por un abultado marcador de 4 a 1 al Deportivo Cristal y así instalarse en la gran final que no terminó con resultado positivo para ellas.“Reconozco a mi equipo que trae un nivel competitivo, siendo un equipo nuevo y apenas disputando su primer torneo juntas lo hicieron bien, el arbitraje y el rival se comportaron a la altura de lo que es una gran final y finalmente me gustaría agradecer al alcalde de Piedras Negras y a nuestros patrocinadores por su apoyo para representar la ciudad acá en la copa” declaró Lidia Marisol Escamilla, entrenadora de LM Soccer Elite.