Equipo oaxaqueño de robótica viaja a China

El sueño de tres jóvenes oaxaqueños de 17 y 19 años se está cumpliendo, luego de emprender el viaje a Pekín, China, para participar en el Robotchallenge 2019, uno de los concursos más importantes de robótica a nivel mundial, aunque no ha sido fácil lograrlo.Los estudiantes de bachillerato y primer año de ingeniería, obtuvieron los primeros lugares en distintos eventos en México con sus robots de peleas basados en el Sumo japonés, pero luego de lograr el pase para ir a China, no contaban con los recursos para poder viajar hasta aquel país.Por esto decidieron comenzar una campaña de recaudación de fondos, que fue, desde vender donas en la capital oaxaqueña hasta buscar apoyo de autoridades e iniciativa privada.Poco a poco fueron recibiendo respuesta, y lograron que dos empresas locales de Oaxaca les financiaran el hospedaje y alimentos, para luego obtener los boletos de avión apoyados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Huawei México.“Para nosotros es un sueño hecho realidad, queremos representar a México dignamente y estamos seguros lo vamos a hacer, pero nada hubiera sido posible sin el apoyo de la gente, de empresarios y de compañías como Huawei que creen en nosotros, en México, y no los vamos a decepcionar” aseguró Félix Pérez León, uno de los miembros de “Momentum” y que esperan regresar a su natal Oaxaca con uno de los primeros lugares del campeonato de robótica en China.