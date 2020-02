Equipos menosprecian a Tom Brady; prefieren a jugadores jóvenes

Escuchar Nota

Washington, DC.- Los jugadores que quedaron en la agencia libre de la NFL en este 2020, han provocado una gran incertidumbre por saber a que equipo terminarán reforzando. La página de la oficial de la Liga hizo una recopilación de los atletas numerándolos por el interés que generan en el mercado.



En primer lugar se encuentra el mariscal de campo que jugó para los Vaqueros de Dallas, Dak Prescott, seguido de Justin Simmons, Ryan Tannehill, Drew Brees, Tom Brady y Philip Rivers.



Uno de los que más ha dado de que hablar en las ultimas semanas y después de saber que podría dejas Nueva Inglaterra es Brady, que en la lista de la NFL aparece como el quinto, por debajo de Dak Prescott que seguiría con los de Texas, pero desde septiempre no hablan con su representante y Drew Brees, que segura que Nueva Orleans seguirá siendo su casa.



Los Patriotas serían enltercer equipo que estaría interesado en firmar a Brady, por delante ponen a los Titanes, después a los Raiders y finalmente a los Pats.



A sus 42 años sigue siendo uno de los mejores quarterback de la NFL, por lo que el equipo que lo quiera reclutar deberá desenfundar una cantidad millonaria, que según reportes estaría alrededor de los 100 millones de dólares.



El principal problema no solo sería Brady, sino el resto del equipo, pues en caso de que el quarterback no regrese, muchos de sus compañeros, también agentes libres, seguramente no lo harán.



La partida de Brady representaría además una baja de nivel muy lógica. Ni Jarret Stidham ni Cody Kessler (los QB suplentes) tienen ni de cerca las virtudes de TB12 y eso sin duda es una gran área de oportunidad.





Envuelven a Prescott en rumores



Mucha especulación y poca certeza tienen los fans de los Vaqueros de Dallas cuando se trata de la situación contractual del quarterback Dak Prescott. Al menos ahora ya sabemos por qué.



El vicepresidente ejecutivo del equipo, Stephen Jones, dijo que los Cowboys no han negociado con el agente de Prescott desde septiembre.



