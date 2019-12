¿Era bisexual? Emiliano Zapata habría sido amante del yerno de Porfirio Díaz

Aquí mi General Zapata viendo cómo agreden al colectivo LGBT en el Palacio de Bellas Artes... pic.twitter.com/2dGAbU7XNq — El Serch (@sergio7808) December 10, 2019

Este martes, campesinos protestaron en Bellas Artes por la exposición donde se presenta “La Revolución”, una pintura de un hombre, similar a Zapata, desnudo, con tacones y en una posición femenina., quien dijo que es una “aberración” a la Historia, pero dejó de lado aquella narración que afirma que el caudillo era bisexual.gira en torno a un personaje homosexual icónico de México: Ignacio de la Torre y Mier, yerno del expresidente Porfirio Díaz., hay registros que muestran un supuesto amorío entre “Nachito” y el masculinísimo caudillo.. Sin embargo, los rumores de su homosexualidad crecían cada vez más. Incluso su esposa lo habría encontrado en pleno acto con otros hombres, pero nunca se divorciaron: era más importante mantener las apariencias.Incluso aseguran que en la redada de 1901 conocida como “El baile de los 41”, donde arrestaron a 41 homosexuales en una fiesta clandestina [algunos, según, en drag], Ignacio era el número 42; mas no lo encarcelaron por ser “yerno de su suegro”.ella dejó constancia de la relación entre “Nachito” y Emiliano Zapata. Asimismo, la novela Zapata, de Pedro Ángel Palou, insinúa también relaciones homosexuales, basados en los testimonios de Manuel Palafox, conocido como “El Ave Negra”, secretario personal de Zapata.De acuerdo con los historiadores y los rumores, Ignacio de la Torre habría conocido a Emiliano Zapata en 1906, en la hacienda de San Carlos Borromeo, en Cuernavaca. “Nachito” cayó rendido a los pies del caudillo [tal vez literalmente] por su personalidad y aspecto varonil., donde vivieron juntos por seis meses. ¿Cómo le hizo? Lo habría convencido con el pretexto de que se encargada de sus caballos.y sólo se dejaba ver con él en eventos presidenciales y públicos. Al parecer, sus diarios revelarían que ella no sólo sabía de las relaciones homosexuales de su marido: también lo encontró en pleno acto amatorio con el caudillo en un establo., lo cierto es que fue y sigue siendo un icono de la masculinidad y el machismo. No por nada su nieto, Jorge Zapata González, aseguró que su abuelo no era un “pinche maricón” y que la pintura de Fabián Cháirez era “denigrante”.Mas precisamente los rumores de la fluida sexualidad del caudillo apuntan que su actitud misógina y machista venía de aquella bisexualidad [u homosexualidad] que se veía obligado a reprimir, al menos en público.y en junio, en la Marcha del Orgullo LGBT+, donde la temática fue “El Baile de los 41” y en el póster, entre otros artistas abiertamente homosexuales, había un Zapata multicolores.Con información de Radio Fórmula