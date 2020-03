Era lo mas responsable: Ricky Martin, se disculpa por cancelar concierto

Escuchar Nota

"México, te quiero, tuve que posponer la gira, pero, era lo más responsable que yo podía hacer, volvemos pronto, los quiero mucho, bendiciones y adelante, vamos a estar bien", añadió.



el día de ayer canceló una presentación que tenía programada en lae, por la crisis sanitaria que se vive actualmente por los contagios de coronavirus.El puertorriqueño daría un concierto como parte de suEn el clip que subió hace unos momentos vía Instagram, el intérprete reveló los detalles de la decisión tomada."Tengo amigos que viven en la China, y que viven en Italia y me dice: 'Ricky, todos, Ricky si nosotros pudiéramos viajar en el tiempo al pasado con la información que tenemos hoy, nuestra actitud sería totalmente diferente' y yo les digo '¿Qué harías diferente?' todos me dicen: 'Me quedaria en casa'. Lo único que podemos hacer el dia de hoy es tomar esa decisión responsable de quedarnos en casa, como ciudadanos, pensantes, la información que tenemos nos dice que la única manera de detener este monstruo es con distanciamiento social, así que con una buena actitud aceptemos esta nueva realidad", expresó el boricua.El cantante reafirmó el cariño que le tiene a la nación azteca, aunque no dio muchos detalles sobre una reprogramación de fechas, dejó en claro que pronto regresará.