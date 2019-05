Era mexicana joven asesinada en EU para extraerle el bebé

Marlen Ochoa López, la joven de 19 años de edad y embarazada de nueve meses que fue asesinada en Chicago y cuyo bebé le fue extraído del cuerpo, era de Guerrero.El Secretario de Migrantes y Asuntos Internacionales, Fabián Morales, informó que la joven de 19 años de edad, informó que los padres de la víctima son del municipio de Tecpan de Galeana y desde la desaparición de su hija pidieron ayuda al Gobierno del estado mediante una asociación que da apoyo y asesoría jurídica a migrantes en Estados Unidos.Relató que pasaron alrededor de tres semanas antes de que la familia diera con su ubicación, no obstante que la mujer que presuntamente habría matado a la joven con ayuda de tres cómplices fue a un hospital a pedir atención para el recién nacido, quien ingresó al nosocomio con daño cerebral ante la falta de oxígeno después del asesinato de su mamá.Ahí, la presunta homicida dijo que acababa de dar a luz en su casa, aunque no tenía síntomas de haber pasado por un parto, transcurrieron varios días antes de que el hospital diera parte a las autoridades.Recordó que en la parte legal, ya hubo cuatro personas detenidas, una mujer de 46 años, que dijo ser la madre del recién nacido en el hospital y su pareja, su hija y el novio de su hija, este último fue liberado. El funcionario consideró que lo soltaron porque aportó información del caso.Según las versiones publicadas en medios electrónicos de Chicago, Marlen Ochoa López fue vista por última vez el 23 de abril, cuando salía de la escuela Secundaria Alternativa Latino Youth donde estudiaba.Iba a ir por su hijo de tres años a una guardería, esto después de pasar a los suburbio de Scottsdale donde en Facebook contactó a la mujer que ofrecía ropa para recién nacidos.El bebé de Marlen se encuentra en condición crítica pese a que el fin de semana abrió los ojos. García informó este martes que el padre ha optado por no desconectarlo.El funeral de Ochoa se realizará el sábado en la funeraria Mount Auburn de Stickney.