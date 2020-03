‘Era tranquilo’, pero Mariel fue brutalmente golpeada por su novio

Escuchar Nota

“Me golpeó a puño cerrado en mi cabeza dejándome inconsciente, aprovechó para seguir con las agresiones mientras yo no podía defenderme, me ahorcó, me golpeó repetidas veces en la cabeza y cara, con una mano apretando mi cuello y con la otra metiéndola en mi boca para que dejara de gritar... Luché hasta mi último aliento, pero se me fueron las fuerzas, no pude contra él”, contó la joven.



Una mujer identificada como Mariel Ro, denunció a través dela violencia que sufrió por parte su novio Javier “C”.La joven narró que su novio a quien alguna vez amó, aparentemente era “un hombre tranquilo, responsable, trabajador y serio”, sin embargo “resultó ser mi posible asesino”.La víctima señaló que el hombre tenía la intención de matarla,El miedo de perderme, su miedo de que yo no quisiera estar con él, de que no quise tener relaciones sexuales, me echaba la culpa de su posible muerte ya que se iba a suicidar si yo no estaba con él”.La mujer refirió que luego de lo sucedido el sujeto, quien vive en Cuautitlán Izcalli, dio de baja sus redes sociales, por lo que decidió contar lo que le ocurrió para que no le pase a otra persona.