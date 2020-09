Eran inseparables, madre e hija compartieron su nombre y vida

Escuchar Nota

con apenas algunos días de diferencia cada una, sin embargo, dejaron el doble dolor de la pérdida.Ernestina de los Santos Lozano y su hija Ernestina Castillo de los Santos vivían en la misma casa de la colonia Chapultepec,, estaba dedicada a los trabajos del hogar como lo hizo siempre, y entre sus mayores gustos estaba el de cocinar.“Me gustaban los frijoles de mi madre y el café de olla, por eso todos los días hacia café y los vecinos sabían que ya se había despertado, por el olor a café, y también hacia tortillas de harina en la mañana y de maíz a mano al mediodía”, recordó Gilberto Castillo, hijo de Ernestina.Además de atender su hogar,, por eso sus hijos la llevaban seguido a El Castillo, un terreno en la zona rural de Nuevo León que su esposo compró para disfrutar con su familia.Hasta el momento, los hijos y nietos que le sobreviven a Ernestina, debido a que la señora no salía de casa, y el único rastro que tienen es una panadería donde otras personas también estuvieron contagiadas.debido a que todos visitaban a la matriarca de la familia al menos una vez por semana, y esparcieron el virus entre ellos mismos, sin embargo solo dos tuvieron resultado fatal.“Nosotros éramos ocho hermanos y siete resultamos contagiados después de la muerte de mi madre, también se contagió mi hija, mi yerno y mi sobrino Emilio, fue toda la familia en un dos por tres”, compartió Armandina Castillo.Entre los ocho hermanos Castillo estaba Ernestina, que heredó el nombre de su madre,, tenia poliomielitis y estaba pensionada por el Seguro Social, era soltera y vivió sus 53 años junto a mi mamá, eran compañeras y lo fueron hasta la muerte”, dijo Gilberto Castillo., sin embargo, la madre se agravó más rápido por su edad y fue internada en el hospital del ISSSTE en Saltillo, donde su familia pudo despedirla gracias a la generosidad del personal médico que les permitió verla a la distancia y detrás de una ventana especial.“Mi madre se levantó y nos dio la bendición, esa fue la última vez que la vi, al otro día nos dijeron que había muerto y a nosotros nos pareció increíble porque la habíamos visto bien”, recordó Armandina.Tras la muerte de Ernestina de los Santos, los integrantes de la familia comenzaron a presentar síntomas similares a los del nuevo coronavirus, por lo que se realizaron las pruebas yLa hija de Ernestinapara mantenerse estable, sin embargo la noticia de que su madre había muerto afectó su salud tanto física como emocional, y prácticamente se abandonó.“Cuando le dije que mi mamá había fallecido, me dijo:”, recordó el hermano.complicaron la salud de Ernestina y tuvo que ser internada en la Clínica 1 del Seguro Social, en el epicentro de la sala Covid del sanatorio.A Ernestina la atendieron su sobrino Emilio Castillo, quien vivía con ella y con su abuela, y quien dio positivo al virus, y también su hermano Gilberto, quien de manera extraordinaria resultó negativo al virus, a pesar de que estuvo cerca del resto de sus familiares contagiados.Gilberto fue quien tuvo que despedir solo a su hermana porque el resto de su familia estaba aislada por el virus, y tuvo que recurrir a la tecnología para“Eran como las 4:00 de la mañana e hice una videollamada a todos mis hermanos para animarla, no todos me contestaron pero la animamos, sin embargo”, concluyó Gilberto.Sin embargo, a una semana de ingresada al hospital, Ernestina fue entubada y siete días después falleció igual que su madre, por un paro respiratorio provocado por el virus, dejando en su familia