Erika Buenfil se felicita por ser padre y madre a la vez

“Sé que muchos pensarán, que yo soy solo la madre de Nico y que no puedo ocupar el lugar del padre. También se que le he explicado a él que su papá nunca ha estado para apoyarlo”.

“Feliz día para mi también, aunque se diga que no. Besos con cariño a todos los buenos hombres que sí han sabido cumplir con la hermosa tarea de ser padre”.

Erika Buenfil compartió un texto muy emotivo en plena celebración del Día del Padre, y es que,A través de un mensaje en sus historias de Instagram, la guapa actriz aseguró que sí que se puede ser madre y padre al mismo tiempo:La youtuber de ‘Sazonando con la Buenfil‘ confesó que tras 15 años de hacer cargo en su totalidad de Nicolás, “sí me merezco felicitarme porque he cubierto necesidades, he protegido todo con amor, lo enseñé, desde andar en bicicleta hasta cuidarlo y educarlo para que sea un gran muchacho”.Incluso, la famosa confesó que esta cuarentena los ha unido más como familia, “solo llenos de alegrías y sonrisas hemos superado mil batallas.Información de Radio Fórmula