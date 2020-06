Érika Buenfil y Angélica María juntas en TikTok

Escuchar Nota

sigue cautivando a sus fans con sus divertidos videos de baile e imitación, pues no por nada es considerada. El éxito de la actriz es tal que decenas de famosos se han unido a ella en la red social para grabar clips, ya sea cantando o de alguna coreografía de salsa. En esta ocasión fue, conocida comoquien no perdió la oportunidad de realizar un dueto musical junto aSon pocas las ocasiones en las quetoma las redes sociales para compartir videos con sus fans, pero no cabe duda de que cuando lo hace logra sorprender a todos con sus grandes interpretaciones, su voz y tiernas miradas.Con un sombrero estilo vaquero, unas botas, pantalón y blusa tejana,se unieron enpara cantar y bailar uno de los temas más exitosos dedurante su carrera como cantante. De inmediato, sus seguidores quedaron fascinados con los pasos de baile de ambas actrices.En el clip se observa a las famosas cantar y bailar al ritmo de, un tema musical perteneciente al género ranchero. Incluso,le manda un beso y aplaude la actuación deEl video fue publicado a través de la cuenta oficial de, hija dey, hasta el momento, ya suma casi dos millones de reproducciones y más defueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores.Sin duda,es la plataforma de moda de los famosos durante la cuarentena. Desdebailando reguetón hasta los cómicos clips de la dinastíahan conquistado la red social. Sin embargo,, pues ya cuenta con más deInformación por Milenio