Ernesto Quintero, cómo el coronavirus acabó con la vida del coahuilense

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- A pesar de la pandemia, miles de adultos mayores y pacientes crónicos en México no pudieron abandonar sus tratamientos, y acudieron periódicamente a los sanatorios arriesgándose al contagio.



Ernesto Quintero Valle tenía 65 años y estaba pensionado por las Fuerzas Armadas, donde trabajó tras egresar de fusilero paracaidista del Heroico Colegio Militar de la Ciudad de México.



Era originario de Torreón, Coahuila, pero desde joven se mudó a Saltillo para formar su familia junto a Juanita Charles Rodríguez, con quien tuvo tres hijos: Edith, Ernesto y Ricardo, quienes el pasado 16 de agosto tuvieron que enfrentarse al capítulo más triste de sus vidas.



A Ernesto le gustaba leer el periódico por la mañana y era un abuelo dedicado a cultivar el cariño en sus nietos, hasta que durante una visita al médico en la Clínica 25 de Monterrey se contagió del Covid-19.



“El 17 de julio, mi padre fue a una cita médica con mi mamá, y casi a los 14 días empezó a tener malestares: primero fue una gripa y conforme pasaron los días comenzaron a manifestarse más síntomas”, comentó su hija Edith Quintero Charles.



‘Se cuidaban mucho’



El exfusilero paracaidista padecía diabetes, hipertensión y desde hacía tres años utilizaba un marcapasos para mantener una buena calidad de vida.



“Ellos estuvieron yendo al hospital desde que comenzó la pandemia, iban a consulta y se cuidaban mucho, incluso exageraban usando el cubrebocas, llevando ropa de manga larga y poniéndose guantes, entonces no sabemos qué pasó”, aseguró Edith.



Una vez en su sistema respiratorio, el nuevo coronavirus se encontró con un exmilitar debilitado por los años de servicio a su familia y al país, por lo que avanzó vorazmente en contra de sus pulmones.



“Empezó con una gripa y luego una tos que nunca se le quitó, a la semana empezó con problemas fuertes de respiración. Mi mamá lo llevó a los médicos particulares pero el día que lo internaron lo llevaron a un consultorio y le dijeron que necesitaba otro tipo de atención. Mi papá batallaba para respirar y cuando llegó a la clínica del Seguro Social llevaba dañados un 30% sus pulmones”, compartió la hija del exfusilero.



La familia de Ernesto Quintero lo llevó a la Clínica 1 del Seguro Social para tratarlo, sin embargo, no pudieron volver a verlo porque lo ingresaron a la sala destinada a los pacientes con el virus.



“Lo ingresan en la clínica y esa fue la última vez que mi hermano y mi mamá lo vieron. Yo lo vi tres semanas antes y el día que enfermó mi hermano lo trajo en la camioneta y lo vi de lejos, él adentro de la camioneta y yo afuera, esa fue la última vez que lo vi”, compartió Edith.



Recaídas



Más de mil familias en Coahuila no pudieron despedirse de sus seres amados debido al Covid-19, lo que provocará una crisis de insalubridad mental que pronto el sistema de salud tendrá que enfrentar también.



“No pude despedirme de mi padre, solamente le dije, ‘pá qué decaído te ves, se te acabaron los cachetes’, y él me dijo que estaba enfermo y se sentía mal, eso fue todo. Duró ocho días internado desde el día 8 de agosto hasta el día 16 que falleció”, dijo su hija.



“Nos avisan que mi papá había fallecido a las 10 de la noche debido a que entró en paro respiratorio a causa del Covid-19”, comparte con un gran suspiro.



Durante su estancia en el hospital, Ernesto Quintero sufrió varias recaídas y complicaciones, una de las más graves fue la hemorragia pulmonar que le dañó su de por si debilitado sistema.









Identificado desde lejos



“Mi mamá se devastó, pero tuvo que hacerse fuerte porque tenía que llevar la papelería que exigieron en el Seguro Social para liberar el cuerpo de mi papá, entonces se fueron al hospital, pero no les permitieron verlo”, comentó Edith Quintero.



“Hasta el día siguiente nos citaron en la funeraria para reconocer el cuerpo y fue mi hermano el que entró a reconocerlo a un metro y medio de distancia, solamente le permitieron ver la cara y lo incineraron”.



El cuerpo de Ernesto se encontraba junto al de 21 personas más que igual a él fallecieron víctimas del nuevo coronavirus.



Consuelo virtual



Tras la muerte, la familia se quedó con el dolor atorado en una parte del pecho que todavía no encuentran como poder curarlo, y tuvieron que enfrentar el duelo dentro de la nueva realidad.



“Hacemos el rosario mediante videollamadas porque no podemos abrazarnos ni llorarle juntos a mi padre, y eso ha sido bien difícil. Veo a mucha gente pasar quitados de la pena sin cubrebocas porque no saben el horror de realidad que se está viviendo ahorita. Hay gente que no cree y es muy difícil esta situación porque no he podido darle a mis hermanos un abrazo de consuelo, ni a mi madre abrazarla los tres, no hemos podido, y es bien difícil, no sabes cuánto”, comparte Edith Quintero, como víctima indirecta de esta pandemia.



Buscando en ese lugar inubicable de su pecho que le dejó abierto el Covid-19 cuando le arrebató la vida a su padre, Edith buscó unas palabras de despedida para su padre, las que no pudo darle en vida porque el virus le quitó esa oportunidad.



“Quiero decirle que lo amamos, lo extrañamos mucho porque dejó un vacío bien grande en la familia, lo vamos a amar hasta la eternidad mis hermanos, sus nietos y mi mamá, que le mande mucho consuelo a ella, que la haga fuerte porque es bien difícil estar sin él”, dijo Edith para finalizar.