Ernesto Zedillo se convierte en abuelo por décima vez

Escuchar Nota

La familia del ex presidente mexicano Ernesto Zedillo Ponce de León crece: a principios de julio llegó al mundo Teodoro Zedillo de la Vega, su décimo nieto.La encargada de dar a conocer la noticia fue la orgullosa mamá, Betsy de la Vega Tay, casada con el hijo del ex presidente, Carlos Zedillo desde 2016 y con quien tiene otro hijo, Franco, nacido en 2017.Desde que reveló su embarazo a través de una publicación en Instagram, Betsy dejó claro que el niño será conocido en la familia como Teo y explicó que el nombre de su hijo viene del griego y quiere decir “Don de Dios”.Aunque Carlos no ha hecho comentarios acerca de su segundo hijo, sí hizo una publicación en Instagram en la que muestra a Betsy tomando una siesta junto con Teo, imagen que fue muy celebrada entre sus followers.Ernesto Zedillo Ponce de León y su esposa Nilda Patricia tienen cuatro hijos, Ernesto Zedillo Jr., Emiliano, Patricia y Rodrigo.Este bebé es el décimo nieto para el expresidente de México. Ernesto Zedillo Jr. tiene tres hijos: Isabella y Victoria con su esposa Rebeca Sáenz; con la actriz Erika Buenfil tuvo a Nicolás de Jesús.Por su parte, Emiliano Zedillo tiene tres hijos con su esposa Daniela Campos: Emiliano Jr., Lorenzo y Tatiana. Patricia, mejor conocida como Piti, es mamá de dos hijos con su esposo Diego Zúñiga: Federico y Rodrigo. En tanto, Rodrigo Zedillo aún no tiene hijos.