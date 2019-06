Erosionan a la CFE adeudos de municipios

Los adeudos de los gobiernos municipales con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ponen en riesgo la rentabilidad de la empresa.En un informe enviado al Poder Legislativo, Alejandro J. Rodríguez, comisario de la CFE, dijo que el pasivo de las alcaldías, de las que no detalló nombre o número, supera cinco mil millones de pesos.“A principios del año 2019, los municipios adeudaban cinco mil 595 millones de pesos, cuestión que erosiona la rentabilidad de la CFE. Por tal razón, es necesario establecer los mecanismos para que esto no ocurra, y que sean los erarios públicos federal, estatal y municipal quienes asuman dichos costos”, señala el documento.Aunque destaca que la cobertura de energía eléctrica es de 98.75% de la población del país, expone que la cartera vencida de la empresa en 2018 fue de 13.10 por ciento.El funcionario hizo diez recomendaciones para mejorar las finanzas de la CFE, como eliminar del contrato colectivo las jubilaciones anticipadas a trabajadores “por acuerdo superior”, es decir, sin cubrir los requisitos.El pasivo que enfrenta es de cinco mil 595 mdp.Los gobiernos municipales deben cinco mil 595 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó al Poder Legislativo el comisario de la CFE, Alejandro J. Rodríguez, quien detalló que la cobertura de energía eléctrica llegó a 98.75% de la población del país y que la empresa productiva del Estado registró en 2018 una cartera vencida de 13.10 por ciento.El comisario detalla en el documento las cifras del trabajo realizado por la Comisión federal de Electricidad (CFE) durante 2018 y explica que “he concluido que los estados financieros se han emitido usando principios contables adecuados y que la revisión del auditor externo se basó en los principios de auditoría aplicables y de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría”.Apenas el pasado 22 de febrero, Antonio Rojas Nieto, director de finanzas de CFE, dio a conocer que los gobiernos municipales tenían adeudos cercanos a los siete mil millones de pesos.En el documento, también entregado al presidente Andrés Manuel López Obrador, hace 10 recomendaciones; una referente a la deuda de los municipios, aunque no los menciona.“A principios del año 2019, los municipios adeudaban a la CFE cinco mil 595 millones de pesos, cuestión que erosiona la rentabilidad de la CFE. Por tal razón, es necesario establecer los mecanismos para que esto no ocurra, y que sean los erarios públicos federal, estatal y municipal los que asuman dichos costos”, plantea.Informa incluso que la cartera vencida es de 13.10% y es necesario que se trabaje más en reducirla.Otra recomendación se refiere a jubilaciones anticipadas. Y advierte que la CFE puede otorgar esta prestación en condiciones especiales, “sin cubrir los requisitos establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo y en el Manual de Trabajo de los Servidores Públicos de Mando, bajo el concepto de ‘Acuerdo Superior’, por lo que es necesario derogar las facultades discrecionales de los servidores de la CFE que pudieran impactar en el pasivo laboral” de la empresa.Millones de pesos560 Acapulco, Guerrero.509 Ixtapaluca, Estado de México.583 Ecatepec, Estado de México.380 Tecámac, Estado de México.24 Cárdenas, Tabasco43 Atotonilco de Tula, Hidalgo