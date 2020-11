Errores que cometes al intentar protegerte del coronavirus

Escuchar Nota

“Estamos en una gran cantidad de dolor. No es una situación buena”, apunta el doctor Anthony Fauci en entrevista con el Washington Post.



“No creo que eso haya ocurrido sistemáticamente en ninguna parte, y particularmente en países que están experimentando grandes aumentos ahora”, dijo Mike Ryan, director ejecutivo de emergencias sanitarias de la OMS en una conferencia de prensa.



“Es importante no necesariamente culpar a las personas que ocultan esta información, sino entender las barreras que existen para evitar que digan la verdad”, dijo la autora del estudio, Alison O’Connor.



“A veces, psicológicamente, podemos sentirnos más seguros para ocultar o mentir sobre algo para protegernos”.



desatando rebrotes en Europa y repuntes importantes en países de América como Estados Unidos y México.El número de casos nuevos por día supera los 4 mil 500 en al menos cinco estados de la Unión Americana donde, hasta el momento, hay 9 millones 344 mil 717 casos acumulados de Covid-19, según estadísticas de la Universidad Johns Hopkins.Las formas de reducir el riesgo de contraer el virus ya no sólo recae en la responsabilidad de los gobiernos ni de los sistemas de salud, sino que ya es a nivel personal, indica el experto en enfermedades infecciosas en Johns Hopkins, Amesh Adalja.Ya tampoco se limita sólo al uso correcto de cubrebocas o en la práctica del distanciamiento social; en cambio, se centra en la concientización y la forma en que las personas se toman en serio hacer cuarentenas cuando han estado expuestas o en cómo y cuándo se hacen las pruebas Covid.A continuaciónDe acuerdo con Fauci, muchos contagios surgen en lugares donde hay gente platicando, comiendo, riendo y respirando durante períodos prolongados.“Si miras alrededor del país ahora, muchas de las infecciones ocurren en pequeñas reuniones sociales. Esas reuniones inocentes de familiares y amigos: seis, ocho, 10 personas se juntan en la casa de alguien, hay una persona asintomática infectada, y luego, de repente, cuatro o cinco personas en esa reunión se infectan”, dijo el doctor a JAMA.Una de las formas de aumentar el riesgo de contagio entre varios individuos es no asegurarse que las personas que estuvieron en contacto con positivos hagan cuarentena por lo menos dos semanas.Una investigación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) sugiere que el 53 por ciento de las personas que vivían con alguien positivo a Covid, enfermaban después de una semana.Las probabilidades de infección aumentaron cuando las personas se mantenían en interiores, reunidas juntas o en espacios sin buena ventilación.Un estudio señala que las personas suelen ser deshonestas sobre las precauciones que toman para combatir la pandemia e incluso ocultan sus síntomas cuando están enfermas.Los autores del informe llegaron a esta conclusión después de haber analizado datos de más de 400 personas entre 20 y 80 años.Uno de cada cuatro voluntarios dijeron que no habían sido honestos sobre las medidas sanitarias que debían tomar y más de la mitad de los encuestados aceptaron haber ocultado sus síntomas.Tomar la prueba del virus inmediatamente después de haber estado en contacto con alguien enfermo puede resultar negativa.Según los expertos, el cuerpo tarda tiempo en desarrollar una infección. Se sugiere tomar la prueba después de cinco y siete días después de una exposición.Información de ViveUSA