Es algo muy grande para mí: Brayan Coronado

Saltillo, Coah-. Un año fuera de actividad no fue impedimento para que el saltillense Brayan Coronado diera un salto trascendental en su aventura del balón, y gracias a un viejo conocido fue que llegó a las filas de los Potros de Hierro del Atlante, para sumarse a la Liga de Expansión MX.



Instalado en la Ciudad de México, Coronado López narró cómo fue que llegó a la institución azulgrana, siendo Jorge Vantolrá, extécnico del Atlético Saltillo Soccer, quien lo impulsó al proceso de visorias de los Potros, quienes al final se quedaron con su talento.



“Fue un proceso de visorias el que llevé, pasé los filtros y al último me dan la noticia de que soy parte del club, es algo muy grande para mí. Estoy muy agradecido con el profesor Jorge Vantolrá quien fue el que me apoyó, ahora enfrento esta oportunidad de la mejor manera y con el objetivo de sumar minutos”, indicó.



Hablar del Atlante es aludir a la historia del futbol mexicano, un equipo de gran tradición que inició con el pie derecho su participación en la Liga de Expansión MX, luego de llegar a la final del Guardianes 2020 donde cayó ante la Jaiba Brava del Tampico Madero, el compromiso es enorme para el de Saltillo.



“Me he encontrado buenos jugadores en este grupo, vienen de jugar una Final por lo que tienen un buen ritmo, un grupo realmente muy comprometido que quiere llegar otra vez a la Final y quedárnosla ahora que estoy adentro”, indicó.



Brayan Coronado inició su aventura del balón en el 2016 con la camiseta de Titanes de Saltillo y fue en el Atlético Saltillo Soccer, hoy Saltillo FC, donde encontró mayor regularidad al sumar 47 partidos entre Serie B y Serie A, está agradecido en demasía con la tierra que lo vio nacer como futbolista.



“No me imaginaba llegar tan rápido y más por todo lo que he pasado, pero es un gran regalo para mi mismo estar con un club como Atlante. Estoy muy agradecido con Saltillo y con los equipos que me dieron la oportunidad”, indicó.







El debut



Los Potros de Hierro del Atlante debutan en el Guard1anes 2021 de la Liga de Expansión MX el próximo 13 de enero en su visita a los Cimarrones de Sonora, donde Brayan Coronado buscará convertirse en el tercer saltillense en militar en dicho circuito.