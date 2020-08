Es Bad Bunny el rey en Premios Juventud

Escuchar Nota

Miami, EU.- Univision logró organizar con éxito este jueves la edición 2020 de sus Premios Juventud, en los que Bad Bunny se erigió como el mayor ganador con ocho galardones, a pesar de las fuertes restricciones por la pandemia del coronavirus, que incluyeron hacer un espectáculo con números musicales sin audiencia.



En segundo lugar de estos premios que reconocieron a lo mejor de la música, el espectáculo y las dinámicas de internet quedaron los colombianos J Balvin y Karol G, con cinco galardones cada uno, seguidos por el puertorriqueño Anuel AA, con cuatro.



Usando hologramas, impresionantes efectos de postproducción y mucha creatividad, los Premios Juventud lograron demostrar que se puede realizar una espectáculo musical en televisión sin violar las normas sanitarias y manteniendo las normas de aislamiento social.



También dio una clase de cómo balancear los mensajes motivadores y las causas sociales que mueven a la juventud actualmente, con coloridos números musicales, dominados en su mayoría por artistas urbanos, aunque hubo más de un guiño a la nostalgia y a lo vintage, comenzando por un emotivo homenaje a Selena.



Para conmemorar los 25 años de la muerte de la llamada reina del Tex Mex, su hermano y productor, AB Quintanilla, produjo un número en el que cuatro de las artistas femeninas más destacadas de hoy cantaron algunas canciones de Selena, vestidas y peinadas con los looks más icónicos de la artista, todos en color blanco.



Como la Flor estuvo a cargo de Danna Paola y La Carcacha fue cantada por Natti Natasha, mientras que Ally Brooke (exFifth Harmony) cantó Amor Prohibido y Greeicy Baila Esta Cumbia, antes de que AB Quintanilla recibiera dos Premios Juventud por su legado musical y el de su hermana.



Durante la noche también se reconoció la labor de Pit-bull, Ricky Martin y Becky G como “agentes de cambio” por impulsar transformaciones sociales. Otro de esos tres premios fue otorgado a jóvenes latinos, que luchan a favor del control de armas, la discriminación y el racismo.







Entre pandemia y música



A lo largo de la noche, los artistas dedicaron sus números musicales a las personas afectadas por la situación derivada por el coronavirus.



Uno de ellos fue el colombiano Manuel Turizo, quien al terminar su canción Quiéreme, dedicó ese tema a “todos los afectados por la pandemia”.



El espectáculo comenzó con una colorida interpretación de One World One Prayer, la canción escrita por Emilio Estefan para la banda jamaiquina The Wailers, de los que el legendario Bob Marley era el líder vocal.



Los acompañaron en el escenario, haciendo una versión muy latina, Farruko, Kany García, Pedro Capó, Camilo y Rauw Alejandro.



Danna Paola y Sebastián Yatra protagonizaron uno de los números más esperados de la noche con No Bailes Sola, al que se unió el dueto colombiano Cali y el Dandee.