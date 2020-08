Es Bozzo reina de la polémica; no le teme al escándalo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- A lo largo de su carrera, la conductora Laura Bozzo ha dejado una estela que siempre la pone en el ojo del huracán y son varios esos casos.



Este lunes Gabriel Soto e Irina Baeva raticaron la demanda interpuesta contra la conductora Laura Bozzo a raíz de las declaraciones que hizo en las que decía que Soto no cuidaba a sus hijas por estar con Baeva. Esta demanda se suma a la lista de polémicas y escándalos en los que Bozzo ha sido protagonista no solo con otras figuras del medio del espectáculo sino también por declaraciones que ha hecho y hasta por recibir un título honoris causa.



Hace apenas unos meses, durante la grabación de su nuevo programa Laura Sin Censura se hizo de palabras con el conductor Alfredo Adame, quien también es conocido por sus escándalos y pleito con Carlos Trejo.



La charla fue subiendo de tono mientras estaban en una mesa redonda sobre acoso en redes sociales y terminó con Laura diciéndole misógino y Adame tachándola de ignorante y contestando que la imagen de la Bozzo le daba asco por lo que lo corrió de su programa.



"Yo voy a pedir que te corran del país y que te vayas unos años a Santa Martha Acatitla", dijo Adame.











Se filtra audio



A finales de julio circuló un audio en el que supuestamente se escucha la voz de Laura quien lanza ofensas hacia los mexicanos además de asegurar que quería irse del país.



“Daría la vida por largarme de este puto país, sabes, la vida; la gente envidiosa… yo por ejemplo pensaba que Juan Osorio era mi amigo mil veces, ¿me entiendes? hablaba con él y todo, llega a Perú ¿a qué?... ‘México la odia, yo jamás trabajaría con ella, la odian tanto como en Perú’. O sea, ¿te das cuenta cómo es la gente acá”, se escuchaba en el audio.



A raíz de esto Bozzo compartió un documento en el que aseguró que eran audios editados y que había sufrido violencia de género por lo que iba a haber consecuencias contra los que lo difundieron. Días después, con un video en Instagram presumió su amor por México.