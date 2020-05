¿Es cierto que el papá de Yoshio fue el creador de los cacahuates japoneses?

Escuchar Nota

El amor es incondicional ¡Los amaré por siempre papá y mamá! pic.twitter.com/ZX550nY6WW — Yoshio (@YoshioOficial) October 13, 2015

“Él fue contador público y se hizo cargo del negocio. Mi papá aceptó. En vida era el director de la empresa, cuando fallece le deja a mi cuñada y mis sobrinas la fábrica. Siguen produciendo junto con una de mis hermanas”, dijo el hijo menor de la familia, Yoshio, en una entrevista.

En una de sus últimas entrevistas, Yoshio dijo: "La fórmula es del cacahuate hecho en Japón pero mi papá y mi mamá lo hicieron de manera diferente, en Japón es una especie de carapiñado y está bañado en salsa de soya, pero mis papás en su búsqueda encontraron la forma de hacerlo" pic.twitter.com/w4BYWXQWc7 — FAFHOO (@Fafhoo) May 14, 2020

Luego de permanecer 12 días hospitalizado,A pesar de que es recordado por sus éxitos Escándalo y Reina de corazones, muchas personas jamás conocieron el nombre del icono de la balada romántica en los 70’s y 80’s en México., el famoso nació en 1959 y a pesar de que este no es su nombre real,Su verdadero nombre espero este cantante mexicano fue conocido durante toda su trayectoria comoResulta que, quien a su vez fue nada menos que un exitoso empresario que,y creó así los llamadosCuando Gustavo era un niño su padre vio en él no sólo el talento vocal que tanto gustaba compartir, sino que también su, es por eso que eque en japonés significaFue así que durante algunos años Yoshio ayudó a su padre en el negocio de los cacahuates japoneses, esto sin dejar de lado el entrenamiento de su voz, misma que quedó inmortalizada para siempre a través de sus bellas canciones.Yoshigei Nakatani emigró de Japón a México para(especializados en hacer botones de concha nácar); no obstante, dicho negocioEn aquellos días, Nakatani vivía en el, como muchos otros inmigrantes que vivían en la Ciudad de México; aAntes de llegar a México,, prefectura de Hyogo, por ello, cuando vivió en La MercedComo sus muéganos resultaron ser muy buenos,en los pasillos de La Merced. Así se animó aPosteriormente,Sin embargo, como en México no había la materia prima suficiente para crear el producto tuvo que mexicanizar la receta. Cambió el arroz por trigo y eso encantó al paladar de los vecinos.Debido a que las distribuidoras de dulces le pedían gran número de pedidos,En la década dey a partir de ese momento comercializaron sus cacahuates japoneses en una hermosa bolsita de celofán rojo, con la figura de una geisha dibujada por la hija menor de la familia japo-mexicana, Elvia.El negoció pasó a manos de su hijo Armando.Aunque ha enfrentado grandes batallas ante otras grandes empresas que acaparaban la producción nacional,, aseguró Yoshio.El cantante se abrió paso con su talento y no quiso incluirse en el negocio que mantuvo a su familia. Triunfó y tuvo el cariño de miles de amigos y seguidores alrededor del mundo que hoy lloran su muerte.