Es clandestino el centro donde murió una Ángela

Monterrey, NL.- La Secretaría de Salud del Estado señaló ayer que el Centro de Rehabilitación Jesús Salva, donde en febrero murió una joven de 15 años, operaba de forma clandestina, por lo que decidió cerrarlo.



El área de Comunicación de la dependencia informó que hace un mes recibió una denuncia por abuso y agresiones también supuestamente cometidas en esta misma casa de la Colonia Mártires de Cananea, en Santa Catarina.



EL NORTE publicó ayer el caso de Ángela, una joven de 15 años que murió el pasado 28 de febrero en este centro, operado por pastores cristianos.



De acuerdo con su familia y amigos, las investigaciones sobre lo sucedido no han avanzado, por lo que pidieron aclarar los hechos.



Abogados consultados mencionaron que es más común que centros de rehabilitación para usuarios de drogas y alcohol omitan o evadan las normas por falta de profesionalización en el personal.



Estiman que en el Estado hay unos 20 centros de rehabilitación enfocados en tratar adicciones que operaran en la clandestinidad.



Rolando González, especialista en psiquiatría y tratamiento de adicciones, explicó que los centros clandestinos carecen de especialistas en salud mental y adicciones.



"En la mayoría", dijo, "no hay un especialista o psiquiatra que pueda brindar un dictamen o diagnóstico".



Sin embargo, aclaró que no se debe temer o estigmatizar estos espacios, pues también hay clínicas de rehabilitación en el Estado y en el País que siguen un tratamiento integral dirigido por profesionales de la salud.