Es Coahuila el modelo a seguir en justicia penal

Coahuila se consolida a nivel nacional como el modelo a seguir en la implementación del Sistema de Justicia Penal Oral, además de destacar la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno, la sociedad civil y la iniciativa privada, aseguraron el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y el director general de Projusticia de la Agencia USAID, Alejandro Ponce de León.De hecho, Ponce de León señaló que espera que el trabajo de Coahuila en este sentido se replique en lo inmediato a todo el país.Riquelme Solís y el director de Projusticia encabezaron el Foro para la Sostenibilidad del Sistema de Justicia Penal Oral en Coahuila, realizado en Saltillo, donde se destacaron los logros del Programa Projusticia desarrollado por la agencia USAID, de Estados Unidos.En su mensaje, el Gobernador destacó los avances que logró el Estado en la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral a partir de la adopción de “buenas prácticas” recomendadas por Projusticia, además de ser el más seguro en el noroeste de México.Además que estableció una serie de compromisos institucionales a través del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial del Estado, así como la Fiscalía General del Estado y la sociedad civil, para diseñar una ruta de consolidación que garantice la sostenibilidad de este sistema.Por otra parte, el anuncio hecho por el director de Administración y Finanzas del ISSSTE, Pedro Zenteno Santaella en el sentido de que el instituto solo puede sostener su operación hasta julio, despertó preocupación entre el Gobernador y el presidente del Congreso, Marcelo Torres Cofiño.“Coahuila se vería afectado, ahorita lo que nosotros estamos esperando en Coahuila es que se construya una nueva clínica en Torreón, que se remodele la de Saltillo y que las demás puedan al menos tener una mejora, es lo que estamos peleando, no enfrentar la quiebra ni tampoco ver los números rojos que hoy se presentan”, dijo Riquelme Solís.“Yo espero que la nota se haya dado con responsabilidad, pero en el caso de Coahuila, si es verdad, saldríamos sumamente afectados, de por sí hay un déficit de atención no solamente por la seguridad social federal, sino también hay que aceptar, la seguridad que brinda el Estado de Coahuila no tendría la capacidad de reorientar recursos o de atención hacia cualquiera de las deficiencias tanto del Seguro Social o del ISSSTE que pudieran incluso significar la falta de operación por recursos económicos”.El presidente del Congreso, Marcelo Torres Cofiño, dijo que es lamentable que el Presidente no atienda un problema tan grave y en cambio le dedique tiempo en su rueda de prensa al debate sobre Juan Gabriel.“En lugar de estar pensando en cómo fortalecer las finanzas, en cómo rescatar estas instituciones, está pensando en desarrollar uno de sus caprichos en el estado de Tabasco y bueno, la justificación que da es ahora esta carta que habla de Juan Gabriel.“Es muy lamentable tener un presidente actuando fuera de la razón y con respuestas totalmente vagas que oscilan en la falta de respeto a los ciudadanos”.