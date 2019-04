‘Es cobarde respuestade AMLO ante Trump’

Una respuesta cobarde ha tenido el Presidente Andrés Manuel López Obrador ante los amagos que ha externado su homólogo estadounidense, de cerrar parcialmente la frontera de México-Estados Unidos debido a su política migratoria, afirmó hoy Marko Cortés, dirigente nacional del PAN."La respuesta que ha dado el Presidente López Obrador ante los insultos del Presidente Donald Trump, es timorata y cobarde", manifestó ante representantes de medios de comunicación."Nosotros le pedimos al Presidente que actúe con valor, con decisión, con fuerza, con dignidad, porque representa a todos los mexicanos, requerimos un presidente que sepa dialogar, pero que también nos haga respetar".Durante su visita a esta ciudad para reunirse con dirigentes y candidatos del PAN para los comicios del próximo 2 de junio, Cortés reiteró su crítica por la fotografía de campaña de Miguel Barbosa, aspirante a la Gubernatura de Puebla, quien abraza a una mujer haciendo creer que se trata de la extinta Gobernadora panista Martha Erika Alonso y con un mensaje de reconciliación."Puedo decir que es ruin, que es un sinvergüenza, porque todos sabemos que quien atacó, quien señaló, quien difamó, quien combatió hasta el último momento a nuestra primera gobernadora panista, fue Barbosa, y que ahora quiera aparentar en un espectacular, en un banner, algo distinto, pues ni él se la cree, y yo lo he dicho: en ese pecado llevará su penitencia", dijo.Sobre la información que se ha manejado de gente que le deseaba la muerte a Barbosa, el líder panista dijo que en el PAN están enfocados a sus candidatos."No me merecen opiniones, en Morena traen pleitos muy fuertes por el poder", agregó."Nosotros atenderemos lo nuestro, nosotros construimos y sumamos en unidad, y mostramos además candidatos honestos, que no tienen cola que le pisen, que tienen capacidad, y eso nos hace sentir muy orgullosos".