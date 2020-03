‘Es como asfixiarse sin taparse la nariz’, dice hombre con coronavirus

Escuchar Nota

"Suplicaba piedad y rezaba a Dios"

"Trataba de respirar y fue como ahogarse estando en tierra firme [...] No me importa morir, pero no asfixiarme hasta la muerte", dijo en uno de tales videos. El paciente ya empieza a sentirse mejor, pero antes de que le den de alta, tiene que dar negativo por coronavirus dos veces.



"Protéjanse, no vayan a aglomeraciones, no se den la mano, dejen de abrazarse, lávense las manos, no besen a sus hijos. Hay miles de personas que portan este virus", pidió Harris, dirigiéndose a sus seguidores.



, es lo que recuerda el estadounidenseal ser preguntado sobre cómo se sentía tras resultarHarris, que ya lleva casi dos semanas hospitalizado, en la ciudad de Warren, y uno de los primeros registrados en Ohio. Para cuando acudió al hospital, cinco días después de experimentar los primeros síntomas, pensaba que se estaba asfixiando, recoge New York Post.Según Harris, que tiene cuatro hijos y tres nietos, todo empezó con un cosquilleo en la garganta, pero en un par de días ya no pudo dejar de toser y luego tuvo fiebre y empezó a experimentar fuertes dolores en el cuerpo y en la cabeza."Me dolía todo, la nariz, los dedos de los pies y los oídos" y este dolor estaba "por las nubes", dijo Harris. "Imagina que tus pulmones se vuelven sólidos, es como asfixiarse sin taparse la nariz", agregó."La gente tiene que tomarse esto en serio. El virus es un monstruo que intenta matarte. Comprar todo este papel higiénico es una pérdida de dinero. No lo necesitarás si te enfermas", advirtió el estadounidense.Mientras se encuentra encerrado en aislamiento en el hospital local, el hombre aprovecha de su tiempo libre para compartir su experiencia con los usuarios de Facebook, donde publica videos en los que cuenta cómo se desarrollaron sus síntomas y qué tratamiento está recibiendo.