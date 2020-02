Es Diego Von Jezierky un ejemplo a seguir: Eglantina Canales

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Para la Bióloga Eglantina Canales, Titular de la Secretaría del Medio Ambiente en Coahuila, la aportación económica que realizó el jovencito cancunense Diego Von Jezierky Ugalde, recaudada con la venta de sus dibujos del oso negro coahuilense, servirán para reactivar el ‘Fondo de Protección para los Osos’.



Así lo informó la funcionaria estatal, durante entrevista en el noticiario ‘Despega con Chuchuy’ de TELE SALTILLO, donde expuso que los 9 mil 500 pesos aportados por Diego, servirán para reactivar ese fondo de contingencia que siempre tuvimos y que era pagado por la Confederación Nacional Campesina y la SEMARNAT”.



“Es un ejemplo muy loable y que todos debemos de seguir porque Diego con la venta de sus dibujos, donde aplica su arte, su talento y su gran sensibilidad, nos ha dado una demostración de su gran preocupación por el cuidado y la conservación de nuestros animales y de la naturaleza en si”.



La titular de la SEMA dijo que ese fondo, antes se utilizaba para cubrir daños cuando los osos, u otras especies depredadoras de la sierra, como jaguares, pumas o perros ‘asilvestrados’ atacaban al ganado, y se demostraba que había sido un ataque, se registraba el dato y se le cubrían los daños a los propietarios”.



“Ahora vamos a iniciar ese fondo, y el objetivo es reunir un millón de pesos para aplicarlo en esa labor y en todas las tareas de conservación del ‘Oso Negro Mexicano’, el único que tipo de oso que tenemos en Coahuila, y algunos de ellos llegan a pesar hasta 300 kilos”, describió la entrevistada.



Expuso que el Oso Negro “está considerados por la legislación mexicana como ‘Especie en Peligro de Extinción’, y aunque nos dicen que hay muchos, no , no hay muchos, porque hemos tenido perdidas de conservación hay lugares donde ya no hay, y eso nos obliga a buscar su conservación”.



Cuestionada sobre la cantidad de osos negros mexicanos que quedan en Coahuila, dijo “son animales de gran movilidad, se pueden mover hasta 50 kilómetros en un día, por lo tanto es difícil tener un censo o un aproximado a una cantidad real, pero sí te digo que en la Sierra de Zapaliname, hoy tenemos más osos de los que teníamos hace 20 años”.



“Eso sí lo sabemos por las gran cantidad de muestras de su presencia y por avistamientos, lo que tenemos es una cantidad relativa, pero en otros lugares del estado ya no lo tenemos, y en este momento investigadores de la Universidad Veracruzana, se encuentran realizando estudios sobre el por qué los osos se están acercando cada vez mas a los centros de población”, expuso la funcionaria estatal.