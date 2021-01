Es duro: Participante de MasterChef México revela que su esposo tiene Covid-19

Escuchar Nota

"(Estoy) un poco preocupada. Hoy en la mañana me avisaron que... Pato, mi esposo, tiene covid y mis hijas están ahí en la casa, entonces traigo como la preocupación", dijo la concursante con lágrimas en los ojos.



"Dentro de todo está bien, pero no deja de preocuparme la situación (...) Es duro porque, un poco lo que pienso, es: yo quiero estar ahorita con mis hijas", compartió.



se ha convertido en uno de los programas más populares de la televisión mexicana a pesar de la polémica que suele generarse cada programa por las rivalidades entre los participantes, quienes durante el programa del pasado viernes dejaron a un lado la competencia para expresar su apoyo a Itzel Paniagua, luego de queEl pasado viernes, la participante dio a conocer minutos antes del duelo de eliminación que su pareja, Patricio, se contagió del nuevo coronavirus. Itzel Paniagua expresó su preocupación, pues debido a su participación en MasterChef México no podrá estar a lado de su familia.Itzel Paniagua habló de lo sucedido después de que Anette Michel notara su rostro serio y preocupado, a lo que la conductora le preguntó cómo se encontraba, pues podía ser la eliminada del programa 11.La administradora, originaria de la Ciudad de México, indicó que su esposo se encuentra estable, pero dijo que lamenta no poder estar a su lado para cuidar de sus hijas.El viernes 8 de enero, Atilana Rosas abandonó el reality de TV Azteca, pues sus tamales no lograron convencer por sus fallas técnicas a los chefs, quienes decidieron que ella era la eliminada tras una reñida competencia.