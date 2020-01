¿Es el día más triste del año? Blue Monday

Escuchar Nota

A pesar de que enero llega como una oportunidad para replantearse una serie de condiciones en la vida a través de los propósitos de año nuevo, cuando se supera la mitad de este mes nos topamos con un día que rompe con cualquier ilusión.Terminaron las fiestas navideñas, se acabó el recalentado, los regalos ya no son novedad y ya hasta se retiró el pino de la decoración en el hogar; posiblemente revisaste tu estado de cuenta en el banco y sabes que falta mucho para el fin de mes y tus ingresos no se dan abasto para cubrir las deudas.Los factores mencionados desencadenan lo que el sicólogo británico Cliff Arnall bautizó en 2005 como, el tercer lunes de enero, cuando las personas del hemisferio norte tienden a sentirse más deprimidas y miserables.El especialista menciona que en primer lugar, esto se debe al término de la época decembrina, dejando como herencia la llamada cuesta de enero, momento del año en el que se retoma la rutina en el trabajo o la escuela después de los excesos, además es probable que todavía no se hayan puesto en marcha algunos de los propósitos para este año y, por si fuera poco, es lunes, inicio de semana.Puede ser que no lo hayas notado antes, pero se supone que mañana será el día más triste del año, por eso queremos contarte cómo surgió esta creencia y la forma en que se ha ido modificando desde hace 15 años, cuando salió a la luz pública.De acuerdo con el propioen una entrevista con el diario británico The Telegraph en 2010, la hoy extinta agencia de viajes Sky Travel lo contrató para calcular cuál sería el mejor día para planificar las vacaciones de verano.Sin embargo, el sicólogo pensando en lo que le mencionaban sus pacientes, analizó los factores estresantes de aquellas personas que acudían a sus talleres y así concluyó queNo obstante, gran parte de sus colegas han criticado severamente su propuesta, argumentando que el estado de ánimo, así como la depresión, no pueden ser reducidas a una ecuación, por lo que es imposible que exista una fecha concreta en el calendario para sentirse mal.Incluso, algunos lo han recriminado diciendo que esto no es ninguna sorpresa, ya que muchas compañías de relaciones públicas solo buscan el nombre de un científico para validar sus productos y servicios.Así, a pesar de que los factores expuestos líneas arribas pueden detonar un bajón de ánimo en el llamado, no existe certeza científica para asegurar por completo que, en efecto, este sea el día más triste del año.Las situaciones particulares de cada persona son las que determinan su estado de ánimo en ciertos días, y aunque una fecha puede vincularse con algunos recuerdos que despiertan ciertas emociones y sentimientos, estos no son determinados por el calendario general.Aunque el Blue Monday indica que el tercer lunes de enero es el más triste del año, esta fecha ha servido en la última década para que las redes sociales se inunden de mensajes positivos y de ánimo para contrarrestar la depresión.Pese a esto, algunos expertos señalan que el riesgo de definir este día como el más triste radica en lo que se conoce en sicología comoEn ese sentido, el propio Arnall participó en la campañadurante 2016, iniciativa que impulsa el gobierno de las Islas Canarias en España para evitar que sus pobladores se sientan mal el tercer lunes de enero.Al final, dice el sicólogo británico, estar triste es absolutamente normal, necesario y sano, pero esto no quiere decir que una ecuación te dé permiso de reír o llorar, por eso invita a la gente a no dejarse llevar por nada ni nadie, pues lo mejor que se puede hacer es estar activos para que la tristeza no guíe nuestras vidas.Por último, si de pronto sientes que estás más decaído de lo normal, algunas organizaciones sugieren realizar acciones benéficas hacia otras personas, ya que estas mejoran el estado de ánimo y pueden marcar un cambio en la rutina diaria.