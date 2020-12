‘Es entendible’ si hay reacción alérgica; temor a las vacunas es mínimo en México: Alcocer

Escuchar Nota

En el marco del arranque de laen México, "es entendible si hay alguna, las cualesque reciban el biológico", dijo Jorge Alcocer, secretario de Salud.En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel, Alcocer puntualizó que:Complementó diciendo que eso sucede "porque nuestro organismo tiene esa función, hay células, proteínas que se encargan de identificar que llega al organismo algo extraño. Esto no lo esperamos y no se ha reportado que existan estos efectos arriba de las alergias y las alergias las podemos contener con un manejo sencillo".El secretario de Salud dijo que existe una "esfera difícil de ubicar que es elporque se conoce en general que lo que viene de estas".Jorge Alcocer externó su postura respecto a la, diciendo que "yo hubiera preferido, es una posición muy personal, que no se conociera el nombre de los vacunados, finalmente en México se llega a eso."Finalmente recalcó que "para agregarse a la lista concreta que ha señalado el canciller, tenemos que apoyar porque es una necesidad social de salud y económica".