Es factor, saltillense marca en Liguilla

Seis saltillenses buscan el título del Clausura 2019 de la Liga Bancomer MX en fuerzas básicas, y todos fueron titulares en la ida de los Cuartos de Final, tanto en Sub 20 como en Sub 17, algunos de ellos siendo factor con sendos goles que brindaron victorias para sus respectivos equipos.Jaziel Martínez Huerta abrió el marcador al 37 en la victoria de los Rayados 2-1 sobre los Monarcas en la ida de los Cuartos de Final de la Sub 20 disputado en el Estadio Morelos. Mientras que Ángel Zapata puso el segundo en el triunfo de la Pandilla 2-0 sobre los Pumas en Sub 17.En la fiesta grande de la Sub 20, dos saltillenses no tuvieron tanta suerte, ya que Horacio Torres fue capital del Pachuca en la derrota de su equipo 2-1 ante los Tigres, mientras que Edson Martínez estuvo de arranque en la caída del Santos por el mismo marcador ante el Toluca.