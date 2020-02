Es Gobierno de AMLO talón de Aquiles: FCH

Escuchar Nota

"La seguridad está mal, la economía está mal, estamos en recesión por primera vez desde 1994 es una recesión que se debe al Gobierno mexicano, que no viene de fuera".

"Queremos quitarle la mayoría al partido del Presidente porque México necesita equilibrios".

"Todo cuenta, desde luego, pero este no es un partido mío, de mi propiedad o mi sexenio", dijo.

El expresidenteconsideró que la actual Administración federal encabezada por Andrés Manuel López Obrador"La Administración del actual Gobierno es realmente un grancon una cabeza que es López Obrador", expresó este mediodía de visita en La Paz, Baja California Sur.El expanista, así como la eliminación del las estancias infantiles y el Seguro Popular."Ya es realmente un Gobierno que no está teniendo éxito", añadió.En ese sentido, consideró que los constantes señalamientos de López Obrador hacia a él son porque"El hecho que el Presidente todos los días, o muchos días de la semana, o muchas semanas, nos recuerda o nos saluda, refleja precisamente que hay preocupación en el Gobierno porque estamos logrando construir una fuerza a base de mucho impulso, de muchas jornadas de los voluntarios como los que hoy nos acompañan", dijo."Y yo creo que la gente alrededor del Presidente tiene temor de que ese poder autoritario que buscan formar no se termine por consolidar".Añadió queen la Cámara de Diputados en las elecciones de 2021."Estamos en la eminencia de un poder autoritario, de un solo hombre, sin equilibrio, sin balance y México Libre va a ser esa fuerza que permitirá equilibrar el poder político en México para bien", expresó.En ese sentido, Calderón minimizó que los señalamientos contra su ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por recibir sobornos del Cártel de Sinaloa repercutan en la aceptación de México Libre.