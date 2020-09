‘Es incuantificable el cierre de negocios en Coahuila’; pesimismo de Concanaco

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila-. “Hasta el momento es incuantificable el número de comercios que cerraron sus puertas en forma definitiva, no solo en Saltillo, en Coahuila y México, por el impacto de la pandemia”, afirmó el vicepresidente nacional de Concanaco, Eduardo Dávila Aguirre.





“Oficialmente se habla de un porcentaje de entre 12 y 20% de negocios cerrados por el Covid-19, lo cierto es que aún no hay cifras reales de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales que no aguantaron la crisis y tuvieron que cerrar sus puertas”, agregó el también presidente de Canaco Saltillo.





Sin embargo, dijo que el sector comercio ya empieza a mostrar mejoría, la actividad comercial y de servicios se ha incrementado paulatinamente conforme avanza la reactivación económica, “sin decir con esto que ya llegamos a las ventas que se tenían antes de la pandemia, eso está muy lejos aún de suceder”.



Eduardo Dávila expuso que la “nueva realidad”, o sea la actividad económica con las restricciones sanitarias, “ha permitido la apertura de negocios, salvo los salones de fiesta, y cuidando los aforos en el resto de giros, lo que ha permitido operar al resto del sector comercio y servicios.



“Hay que dejar claro que aún no llegamos a las ventas que teníamos al inicio del año, pero hemos observado que conforme pasa el tiempo, estas se incrementan mes tras mes”, expresó.



En cuanto a la recuperación de empleos al cierre de agosto, el presidente de Canaco dijo que el Seguro Social y el Gobierno del Estado daban a conocer que se han recuperado 13 mil 101 empleos formales, aunque en el sector comercio existe menos rotación y se presentaron menos despidos.



Explicó que ello obedece “a la capacitación en el desempeño de su trabajo, en el conocimiento del propio negocio, por lo que son un activo muy importante para esos establecimientos”, dijo finalmente Eduardo Dávila.