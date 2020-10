¿Es influenza o Covid-19? ¿Puedo tener las dos al mismo tiempo?

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Algunos de los síntomas de la influenza y el Covid-19 son similares, lo que hace más difícil diferenciar ambas enfermedades basándose solo en sus síntomas. Las pruebas de diagnóstico pueden ayudar a determinar si tiene influenza o COVID-19.



La influenza sin complicaciones por lo general se caracteriza por la aparición repentina de signos y síntomas congénitos y del tracto respiratorio superior (p. ej., fiebre, escalofríos, mialgia, dolor de cabeza, malestar, tos no productiva, dolor de garganta y rinitis). No obstante, muchas personas con infección por el virus de la influenza no tienen fiebre, especialmente las personas mayores o aquellas que tienen inmunosupresión del sistema inmunitario. Pueden manifestarse signos y síntomas atípicos de infección por el virus de la influenza, incluso en personas mayores debilitadas internadas en centros de cuidados a largo plazo. Los niños pequeños con influenza, naúseas, vómitos o diarrea también pueden tener síntomas respiratorios. Los signos y síntomas de la enfermedad sin complicaciones por lo general desaparecen después de 3-7 días en la mayoría de los casos; aunque la tos y la sensación de malestar pueden permanecer durante > de 2 semanas, especialmente en las personas mayores y aquellas con enfermedades pulmonares crónicas.



¿Cómo sé si tengo influenza?



Su enfermedad respiratoria podría ser influenza si usted tiene fiebre, tos, dolor de garganta, moqueo o congestión nasal, dolores corporales, dolor de cabeza, escalofríos y/o fatiga. Algunas personas pueden tener vómitos y diarrea, aunque esto es más común en los niños. Las personas pueden estar infectadas por el virus de la influenza y presentar síntomas respiratorios sin fiebre. Generalmente los virus de la influenza causan la mayoría de las enfermedades durante los meses más fríos del año. Sin embargo, la influenza también puede suceder fuera de la temporada típica de influenza. Además, otros virus también pueden ocasionar enfermedades respiratorias similares a la influenza. Por lo que es imposible diagnosticar con certeza si usted tiene influenza basándose solamente en los síntomas. Si su médico necesita saber con certeza si usted tiene influenza, se pueden realizar pruebas de laboratorio.



¿Qué tipos de pruebas existen para la influenza?



Hay una cantidad de pruebas para la influenza disponible para detectar los virus de la influenza en especímenes de las vías respiratorias. Las más comunes se denominan "pruebas de diagnóstico rápido de la influenza" (RIDT, por sus siglas en inglés). Las RIDT detectan las partes del virus (antígenos) que estimulan una respuesta inmunitaria. Estas pruebas arrojan resultados dentro de un lapso aproximado de 10-15 minutos; sin embargo, no son tan precisas como otras pruebas de detección de la influenza. Por lo tanto, puede tener influenza incluso si el resultado de la prueba rápida es negativo. Existen otras pruebas llamadas "ensayos moleculares de detección rápida" que detectan el material genético de los virus. Los ensayos moleculares de detección rápida pueden arrojar resultados al cabo de 15-20 minutos y son mucho más precisos que las RIDT. Además de las pruebas rápidas, existen otras pruebas de detección de la influenza más precisas y sensibles que deben realizarse en laboratorios especializados, como los que se encuentran en los hospitales o los laboratorios de salud pública estatales. Todas estas pruebas requieren que un proveedor de servicio de salud pase un hisopo por la parte interna de la nariz o la parte de atrás de la garganta y luego envíe el hisopo para analizar. Los resultados pueden demorar una hora o más.



¿Con qué exactitud pueden detectar la influenza las pruebas rápidas?



Durante un brote de influenza, es posible que una prueba positiva rápida de influenza indique infección por virus de influenza. No obstante, las pruebas rápidas varían en la capacidad para detectar los virus de la influenza, según el tipo de prueba rápida que se utilice y de los tipo de virus de la influenza que estén en circulación. Además, las pruebas rápidas parecen ser más eficaces para detectar la influenza en niños que en adultos. Esta diferencia en la capacidad de detección del virus puede generar que la prueba rápida arroje resultados negativos en algunas personas infectadas por el virus de la influenza. (Esta situación se la conoce como resultado de prueba falso negativo). A pesar de que el resultado de la prueba rápida sea negativa, su proveedor de atención médicapuede diagnosticarle influenza basándose en los síntomas que usted presenta y el criterio clínico.



¿Mi proveedor de atención médica me realizará la prueba de la influenza si tengo síntomas similares a los de la influenza?



¿Puedo tener influenza y Covid-19 al mismo tiempo?



Sí. Es posible tener influenza, así como otras enfermedades respiratorias, y Covid-19 al mismo tiempo. Los expertos de salud están analizando qué tan común puede ser esto.



Algunos de los síntomas de la influenza y el Covid-19 son similares, por lo que puede resultar difícil distinguir entre ambas enfermedades teniendo en cuenta únicamente los síntomas. Las pruebas de diagnóstico pueden ayudar a determinar si tiene influenza o Covid-19.



¿Existe alguna prueba que pueda detectar tanto la influenza como el Covid-19?



Sí. Los CDC han creado una prueba que detectará los virus de influenza A y B y el SARS CoV-2, el virus que causa el Covid-19. Esta prueba se utilizará en los laboratorios de salud pública de los EE. UU. Las pruebas de detección simultáneas de estos virus les brindarán a los funcionarios de salud pública información importante acerca de cómo se propagan la influenza y el Covid-19 y qué medidas de prevención deberían tomarse. La prueba además ayudará a que los laboratorios de salud pública ahorren tiempo y materiales de pruebas y así poder obtener y brindar los resultados de manera más rápida.



La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) emitió a los CDC una autorización de uso de emergencia ícono de sitio externo para esta nueva prueba. Los primeros kits de pruebas fueron enviados a los laboratorios de salud pública a principios de agosto del 2020. Los CDC seguirán fabricando y distribuyendo estos kits.



¿Reemplazará la nueva prueba de detección de la influenza y el Covid-19 a las otras pruebas?



No. Esta nueva prueba está diseñada para ser utilizada en laboratorios de salud pública con apoyo de los CDC a nivel estatal y local, donde complementará y agilizará la vigilancia de la influenza y el COVID-19. El uso de estas pruebas especializadas se centrará en los esfuerzos de vigilancia de salud pública y no reemplazará las pruebas de detección del COVID-19 que se utilizan actualmente en los laboratorios comerciales, hospitales, clínicas y otros entornos de atención médica.